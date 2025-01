Marcas chinesas e russas dominaram por venda em um mercado de US $ 50 bilhões, de acordo com o Avtostate

No ano passado, os russos gastaram um recorde de 4,91 trilhões de rublos (US $ 50,1 bilhões) em carros novos, de acordo com a agência analítica da Avatostat. As marcas russas chinesas e domésticas dominaram a venda de 2024, preenchendo a lacuna deixada pelos fabricantes de carros ocidentais e japoneses que foram publicados no mercado após sanções anti-russas e tensões geopolíticas.

A imagem indica um aumento de 57% em comparação com 2023, um estudo conjunto recente do Avtostate e do Auto Leasing Gazprombank. Um total de 1,57 milhão de novos veículos foram vendidos na Rússia na Rússia, o maior número nos últimos cinco anos.



“A capacidade financeira do novo mercado de carros de passageiros russos estabeleceu um recorde pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, os russos gastaram 57% a mais em carros novos do que em 2023, deixando apenas um pouco de cinco trilhões de rublos … o resultado ocorreu em grande parte devido à quantidade de vendas … o melhor nos últimos cinco anos e o carro em crescimento preços, “ Alexander Kornev, chefe de relações importadas no Auto Leasing Gazprombank, Alfândega Autostat.













As marcas chinesas dominaram o mercado russo em 2024. De acordo com as informações de vendas em dezembro, os carros de chinês formaram cerca de 62% do consumo total. As marcas caseiras seguiram com uma participação de 17,5%. As marcas européias representavam 11%, os carros japoneses representaram 5,4%, os carros sul -coreanos 1,6%e os EUA marcam apenas 1%. Avtostat também notou o aumento da venda de veículos de luxo.

O cenário de carros russos passou por mudanças significativas na introdução de sanções econômicas e comerciais contra o país após a escalada de conflitos na Ucrânia em 2022.

Os fabricantes de carros ocidentais, sul -coreanos e japoneses saíram, o que levou à queda de sua participação de mercado combinada de 69% a 8,5%. Em seu lugar, marcas chinesas como Chery, Geely e Great Wall Engine expandiram sua presença, aumentando sua participação de mercado de 9% para 57%. Além disso, houve um incentivo para fortalecer a produção doméstica, com esforços para reviver as marcas locais e as habilidades de produção.

A indústria natal russa do carro viu que a LADA havia ocupado sua posição de liderança, e os modelos Grant e Vesta eram particularmente populares entre os consumidores. A maior disponibilidade e acessibilidade dos veículos chineses e russos contribuíram para sua crescente popularidade entre os clientes.

