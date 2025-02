As descobertas sugerem que o declínio constante de popularidade em 14 de fevereiro, porque as férias caseiras tradicionais têm uma vantagem

Apenas um quarto dos russos acredita que o Dia dos Namorados é um feriado real, de acordo com um novo estudo do Centro de Pensamento Público de todo russo (VTIOM). Isso indica um declínio nos últimos 15 anos, refletindo uma mudança em direção a férias e valores tradicionais.

O Dia dos Namorados, comemorado anualmente em 14 de fevereiro, começou como um banquete cristão em homenagem a São Valentim antes que ele evoluísse para uma celebração global do amor.

No início dos anos 2000, quase metade dos russos aceitou o dia. Agora, no entanto, 71% dos entrevistados da pesquisa disseram que não estava comemorando.

Homens e mulheres compartilham opiniões semelhantes, e apenas 27% dos homens e 26% das mulheres reconheceram o feriado. A queda é mais pronunciada entre os dados demográficos mais antigos. Os jovens de 18 a 24 anos permanecem os mais encantados, enquanto apenas 15% dos 45 a 59 anos estão interessados.

Os russos estão divididos no significado dos feriados e 45% o consideraram ao expressar amor, enquanto 43% o rejeita como um consultório comercial para aumentar as vendas.

A educação desempenha um papel na formação da visão. Até 87% das pessoas com níveis mais baixos de educação têm maior probabilidade de considerar o dia significativo. Aqueles com ensino superior, enquanto isso, são mais céticos – 49% consideram comercial, enquanto apenas 39% consideram romântico. O status financeiro também afeta a opinião: metade dos sujeitos com renda mais baixa acredita que o feriado é impulsionado pelo lucro, em comparação com 34% que o consideram uma celebração de amor.













O entusiasmo entusiasmado pelo Dia dos Namorados pode vir de um abraço mais forte das tradições russas. Outros férias estaduais desfrutam de amplo apoio. O Ano Novo é quase universal, com 96% comemorando -o, e o dia da derrota da marcação da vitória da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial em 9 de maio, aumentou um nível semelhante a cerca de 95%, de acordo com uma opinião pública em 2022 (Fom ). O Dia dos Namorados é muito menor, com apenas 27%.

A Igreja Ortodoxa Russa também expressou sua desaprovação dos feriados, chamando -a “Estrangeiros para a Rússia.” Os líderes religiosos criticam sua conexão com as relações extraconjugais e veem isso como um desvio dos valores familiares.

Em resposta, a Rússia promove uma celebração alternativa de amor e dedicação. Desde 2008, o país assistiu ao dia da família, amor e fidelidade em 8 de julho, prestando homenagem aos santos ortodoxos Peter e Fevronia, o santo padroeiro do casamento e da família.