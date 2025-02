Os senadores do Partido Republicano aterrorizaram para atravessar Trump, enfrentando desafios financiados com almíscar

Os senadores do Partido Republicano aterrorizaram para atravessar Trump, enfrentando desafios financiados...

Os senadores republicanos ficam aterrorizados com a perspectiva de enfrentar os principais desafiantes financiados por Elon Musk se eles se opõem ao pescoço ao se opor à agenda do presidente Trump

A Casa Branca indicou que os republicanos que frustraram a agenda de Trump votando contra seus indicados ou os esforços opostos de Musk para congelar o financiamento do governo e cortar agências federais, como a Agência dos Estados Unidos para o Development International, pagarão um preço político.

E isso é uma ameaça que tem muito mais peso quando Musk, o homem mais rico do mundo, pode facilmente derramar dezenas de milhões de dólares em uma primária republicana do Senado.

Musk alertou os legisladores republicanos em dezembro que estava compilando uma “lista travessa” de membros que vencem a agenda de Trump. Ele também prometeu logo após o dia das eleições que seu comitê de ação política “desempenharia um papel importante na primária” no próximo ano.

Naquela época, a ameaça que era mais destinada aos conservadores da Casa rebelde que estavam vindo como um obstáculo ao presidente reeleito Mike Johnson (R-La.) E ameaçou descarrilar a agenda tributária de Trump, insistindo em grandes despesas de despesas de despesas .

Mas os senadores republicanos levaram a sério o aviso de Musk.

“Essa é uma das razões pelas quais você vê pessoas próximas a uma eleição, (Sens.) Bill Cassidy (R-La.), Thom Tillis (RN.C.), votando em certos candidatos”, disse um senador republicano que quem solicitou o anonimato para discutir os votos recentes dos colegas republicanos.

“A Casa Branca não foi muito sutil sobre isso. Eu acho que eles têm sido bastante ameaçadores “, acrescentou o legislador, observando que Cassidy já enfrenta um principal desafio do tesoureiro do Estado da Louisiana, John Flemming.

Desde a inauguração, os senadores republicanos votaram obedientemente para confirmar os indicados mais controversos do gabinete de Trump, como Pete Hegseth, que agora lidera o Pentágono e Russell Vought, que cuidará do Gabinete de Orçamento da Casa Branca.

Tillis, que está na referência em 2026, hesitou em votar em Hegesh, mas finalmente anunciou seu apoio ao conflito nomeado depois que Hegseth publicou uma carta sobre redes sociais negando acusações de comportamento abusivo e comportamento bêbado feito em uma declaração juramentada por ela Ex -irmã em -ley.

O senador Joni Ernst (R-Iowa), que também está pronto para a reeleição no próximo ano, disse inicialmente que não estava pronto para apoiar Hegseth em uma entrevista em 5 de dezembro na Fox News. Essa ambivalência foi recebida por uma forte reação das redes sociais dos apoiadores de Trump.

No dia seguinte, o procurador -geral de Iowa, Brenna Bird (R), gritou os “políticos da DC” por pensar que “eles podem ignorar as vozes de seus constituintes e entreter a mancha”, embora ele não nomeasse Ernst em sua coluna para o site conservador da Breitbart .

Um senador democrata que organizou a oposição aos indicados de Trump disse que a ameaça de desafios primários apoiados por Musk ajudou a Hegseth a obter confirmação e a colocar outros dois candidatos controversos: Tulsi Gabbard, que foi usado para servir como diretor de inteligência nacional e Robert F. Kennedy Jr., que está programado para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, a caminho de ser confirmado.

“Acho que meus colegas estão sob pressão para ocasionalmente, mas não com muita frequência”, disse o senador, referindo -se a conversas com colegas republicanos.

“Todo mundo está aterrorizado com o poder que ele está empunhando agora”, disse o democrata sobre a Aliança Musk com Trump.

Gabbard e Kennedy receberam apoio republicano unânime em comitês de inteligência e finanças, respectivamente, e espera -se que a confirmação ganhe na próxima semana.

Cassidy, presidente do comitê do Senado, Saúde, Educação, Trabalho e Pensão, disse que estava “lutando” pela indicação de Kennedy, mas finalmente votou para informar o andar.

Um segundo senador republicano envolvido no processo de confirmação disse que a ameaça de Musk de financiar os desafiantes primários pesou colegas que inicialmente resistiram aos indicados mais controversos de Trump.

“Ele falou sobre isso”, disse o senador sobre a ameaça de almíscar aos legisladores do Partido Republicano que votam contra a agenda de Trump.

O senador disse que Trump apoiou o principal desafiante principal da senadora Lisa Murkowski (R-Alaaska) em 2022, depois de votar para condená-lo pelo cargo de julgamento político de incitar a insurreição, mas o senador do Alasca ainda venceu a nomeação.

Mas isso estava sem almíscar ao seu lado para fornecer dezenas de milhões de dólares para resolver suas vendas políticas.

“O presidente se envolveu nas primárias, mas o dinheiro conta”, disse o senador.

Musk gastou pelo menos US $ 288 milhões para ajudar a escolher Trump e outros candidatos republicanos em 2024, de acordo com a análise do Washington Post dos relatórios de financiamento de campanhas públicas.

Trump também solicitou um desafio primário contra o então sen. John Thune (Rs.D.) em 2020, depois que Thune prometeu se opor a um esforço dos aliados de Trump no Congresso para se opor à certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. Essa ameaça não era equivalente a nada, já que Thune navegou para uma re -eleição fácil em 2022.

Os senadores republicanos assumiram uma posição mais agressiva contra o primeiro candidato de Trump a chefiar o Departamento de Justiça, o ex-representante da Flórida Matt Gaetz (R-Fla.). Gaetz retirou seu nome de consideração em 21 de novembro, depois que os senadores republicanos deixaram Trump claro que ele era inaceitável.

Mas o ambiente político na Conferência Republicana do Senado mudou depois que os republicanos que expressaram dúvidas e preocupações sobre Hegseth encontraram uma forte rejeição aos aliados de Trump em redes sociais.

O ativista pró-Trump Charlie Kirk, fundador da Turning Point Action, um grupo que mobilizou os eleitores de Trump nas eleições de 2024, alertou que “o financiamento já está sendo organizado” e que “as primárias serão lançadas.

Ele assinou Ernst, Tillis e o senador Mike Rounds (Rs.D.) como possíveis objetivos.

Três republicanos, o Sens. Susan Collins (Maine), Mitch McConnell (Ky.), Ex -líder do Partido Republicano do Senado, e Murkowski votaram contra Hegseth.

De qualquer forma, a campanha de pressão para levar a Hegseth pela linha de chegada atingiu uma nota no Senado.

Um terceiro senador republicano disse que, mesmo que Trump permaneça neutro em uma escola primária no Partido Republicano do Senado, há uma preocupação crescente entre os colegas de que doadores e ativistas se baseados em ricos em ricos podem montar os principais desafios formidáveis ​​para punir a deslealdade percebida.

“Ele fica fora de uma raça não significa que seus seguidores o fariam e tenham capacidades significativas”, disse o legislador, acrescentando que a riqueza de Musk faz de ameaças primárias “um tratamento maior”.

