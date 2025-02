Os senadores pedem uma aplicação de ética mais forte no Federal Reserve

Sens. Rick Scott (R-Fla.) E Elizabeth Warren (D-Mass.) Pediram ao Presidente do Federal Reserve a marcar violações comerciais “inadequadas” em um Carta de sexta -feiraexpressando preocupações sobre o que eles descreveram como uma “cultura de corrupção” e solicitaram uma reforma ética da política.

A dupla culpou o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, por responder incorretamente a um relatório de 2024 que descreve atividades inadequadas de comércio, investimento e disseminação por Raphael Bostic, presidente do Banco do Federal Reserve de Atlanta.

“Você permitiu que essa cultura de corrupção florescesse, e foi muito lento para estabelecer regras para resolvê -la. Quando você estabeleceu essas regras, elas eram inadequadas. E agora parece que você está negando aplicá -los ”, escreveu Scott e Warner a Powell.

Segundo Warren e Scott, Bostic violou as regras federais mais de 100 vezes e até destruiu as evidências relacionadas às trocas feitas entre 2017 e 2022. A dupla disse que o inspetor -geral (IG) do Fed informou Powell sobre o assunto, mas o presidente não abordou isso.

“O Dr. Bostic é apenas a última de uma série de funcionários do Fed que estiveram envolvidos no que agora é um escândalo comercial do Fed Fed de quatro anos”, escreveram Warren e Scott. “O IG enviou o assunto a você e aos outros membros do conselho há cinco meses, mas não houve uma indicação pública de que o Dr. Bostic tem responsável por seus escritórios ilícitos”.

“Essas falhas representam uma mancha em seu registro como presidente do Fed e prejudicaram a integridade e a eficácia do Federal Reserve”, acrescentaram.

Os legisladores bipartidários não apenas pediram a Powell a adotar uma política de ética mais forte em resposta, mas também solicitou um IG independente depois que o funcionário da supervisão fechou o caso BOSTIC sem fornecer recomendações para responsabilizá -lo.

“O fracasso do IG em responsabilizar o Dr. Bostic é outro exemplo claro do porquê

O Fed precisa de um IG independente “, Warren e Scott escreveram, mencionando um projeto de lei que introduziu que o presidente designará IGs e que o Senado os confirma.

Essa chamada para a independência do IG ocorre imediatamente após o presidente Trump que elimina mais de uma dúzia de IGs no mês passado, o que causou preocupações bipartidárias sobre a supervisão independente das agências federais.

Scott e Warren já expressaram preocupação com a liderança de Powell.

Republicano da Flórida escreveu recentemente um Fox News Op-e Powell culpa por taxas de juros flutuantes e mercados de trabalho ruins.

“Trabalhando em conjunto com o ex -presidente Biden, o presidente Powell liderou um Federal Reserve que não agiu de forma independente no melhor interesse do povo americano e, em vez disso, escolheu políticas para apaziguar as elites de Wall, Wall Street e organizações internacionais”, o “” O republicano da Flórida escreveu, sugerindo uma revisão completa do conselho do Fed.

Em dezembro, Warren questionou Powell, juntamente com as águas representativas da Maxine (D-Califórnia) sobre as preocupações com a possibilidade de o Fed poder pilotar a estrutura de teste de estresse sob uma proposta de dezembro.

Powell foi originalmente nomeado por Trump em seu primeiro mandato e eleito pelo ex -presidente Biden. Trump disse que permitiria que Powell termine seu mandato, apesar de suas críticas vocais à cadeira do Fed.

