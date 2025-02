Os sete maridos de Evelyn Hugo encontram um novo diretor de adaptação da Netflix

Adaptação da Netflix de Sete maridos de Evelyn Hugo Ele encontrou oficialmente um novo diretor, com um prazo que relata que um novo cineasta foi usado para dirigir o projeto.

Quem são os novos maridos do diretor de Evelyn Hugo?

De acordo com o prazo, Maggie Betts. Betts co -escreva o script com Liz Tigelaar.

Betts entrará no filme originalmente destinado a ser dirigido por Leslye Headland. No entanto, Headland revelou que ele não estava mais ligado ao projeto durante uma aparição no Sundance Film Festival.

Os sete maridos de Evelyn Hugo se concentram em uma lendária atriz de Hollywood que recrutou um repórter promissor para contar sua história de vida. O filme narrará a ascensão de Evelyn Hugo à fama durante a Era de Ouro de Hollywood, bem como os sacrifícios que ele fez para chegar ao topo.

O filme é baseado no bem -sucedido romance de ficção histórica de mesmo nome de Taylor Jenkins Reid, publicado em 2017. O livro passou 120 semanas na lista de best -sellers do New York Times e se tornou um grande sucesso entre os leitores nas redes sociais , particularmente Tiktok.

O filme será produzido por Reid e Margaret Chernin, com Liza Chasin, da 3DOT Productions, e Brad Mendelsohn, do círculo de confusão, como produtores.

(Fonte: Prazo final)