Os ‘seus memes ou o outie como X’ se tornam virais no meio da segunda temporada de compensação

No meio do lançamento de Compensação da segunda temporadaUm meme chamado “Seu outie como x“Ele se tornou viral na internet. Como resultado, os usuários de redes sociais levaram suas plataformas a participar da tendência. A série Apple TV+ se segue aos funcionários de uma indústria fictícia chamada Lumon, cujas memórias de trabalho são divididas Memórias da vida pessoal.

Como você gosta de memes?

O meme “Seu outie gostou do X” se tornou viral pela primeira vez em 5 de maio de 2022. Isso foi um mês após o final da primeira temporada, que foi transmitido em abril. No entanto, suas origens são encontradas no segundo episódio da primeira temporada, “Half-loop”.

No episódio, Irving como Innie passa por uma sessão de bem -estar com a ministra Sra. Casey. Aqui, ela lê vários fatos sobre sua personalidade de saída, que Irving reage de uma maneira surpresa e impressionada. No entanto, Irving não pode reagir a nenhum fato ou mostrar uma preferência, pois isso o levaria a perder pontos de funcionários.

Em maio de 2022, um usuário levou a X (anteriormente Twitter) e publicou uma publicação que tinha a imagem da Sra. Casey. Como se fossem uma innie e a sra. Casey estava lendo seus fatos de saída, eles compartilharam alguns detalhes interessantes sobre como poderia ser sua saída hipotética.

Este meme logo viu um aumento meteórico de popularidade e muitos outros usuários de mídia social compartilharam suas versões. Por exemplo, um usuário consciente Que sua partida gostou do videogame Bloodborne.

O meme encontrou um ressurgimento em janeiro de 2025, antes da estréia da segunda temporada de Severance. Em Tiktok, um usuário consciente Sobre como sua partida foi como um vilão da Disney devido a seu comportamento ou preferências específicas.

Enquanto isso, alguns usuários têm compartilhado Como eles provavelmente odiariam ou não se dariam bem consigo mesmos se os conhecessem.

A crescente popularidade de “seu outie gosta X” parece indicar que o meme continuará prosperar nas redes sociais até que pelo menos a conclusão da segunda temporada de compensação, se não além.