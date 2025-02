Os sindicatos do governo exigem o acesso de Doge ao Departamento de Trabalho

O AFL-CI e vários de seus sindicatos de funcionários afiliados do governo exigiram na quarta-feira por medo de que o Departamento de Eficiência de Elfos de Elon Musk (DOGE) esteja prestes a obter acesso ilegal ao departamento do Trabalho.

A equipe de almíscar instituiu mudanças radicais no ramo executivo nas primeiras semanas da administração do presidente Trump, incluindo o movimento para desmontar a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA e acessar o sistema de pagamento do departamento do Tesouro.

“Hoje eles virão para o Departamento do Trabalho”,A demanda estabeleceAviso de que Musk poderia fornecer informações não públicas sobre pesquisas sobre suas empresas.

Os demandantes convocaram pelo menos um funcionário do Departamento do Trabalho para o qual Dege planeja visitar e “fazer o que pedir, não voltar, não fazer perguntas”. Os protestos também foramplanejado quarta -feira à tardena sede do Departamento do Trabalho.

A colina entrou em contato com o Departamento do Trabalho e a Casa Branca para comentar.

O novo processo segue uma série de ações legais recentes apresentadas contra a afirmação de cães de que ele está apontando para a burocracia federal sem nenhuma autoridade legal.

“Doge procura obter acesso a sistemas sensíveis antes que os tribunais possam detê -los, desmantelar as agências antes que o Congresso possa afirmar suas prerrogativas no orçamento federal e intimidar e ameaçar funcionários que atrapalham o seu caminho, preocupando -se com as consequências mais tarde”, diz a queixa .

A demanda de quarta-feira foi apresentada pela AFL-CI e várias de suas afiliadas: a Federação Americana de Funcionários do Governo; a Federação Americana de Funcionários Estaduais, Condados e Municipais; os funcionários da União Internacional de Serviço; e os trabalhadores da comunicação da América, bem como o Instituto de Política Econômica, um grupo de especialistas.

Os demandantes são representados pela Democracy Forward Foundation, uma organização legal de esquerda que apresentou oito demandas contra as ações do novo governo.

É o último sinal de que o AFL-CIO intensifica seu impulso anti-medgage ao exercer uma ampla influência no governo Trump depois de derramar milhões de dólares para aumentar a campanha do presidente. No início do dia, o AFL-CIO apresentou uma campanha pública Chamado ao “Departamento de Pessoas que trabalha para ganhar a vida”.

Na demanda, os grupos específicos expressaram preocupação de que o Departamento do Trabalho pudesse fornecer informações não públicas a Musk sobre as investigações de suas empresas. A Administração de Saúde e Segurança Ocupacional (OSHA), que está dentro do departamento, investigou a Tesla, a SpaceX e a empresa chata.

“No contexto deste caso, a disseminação dos registros da OSHA ao líder de várias empresas com pesquisas em andamento apresenta riscos claros para os trabalhadores e para a integridade dos esforços de aplicação da OSHA”, diz a demanda.





Fonte