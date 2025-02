Os sindicatos exigem a ordem de Trump Dux, que planeja com demissões de grande escala do governo “

Os sindicatos exigem a ordem de Trump Dux, que planeja com demissões...

Uma coalizão de sindicatos que representam funcionários federais processados ​​na quarta -feira pela ordem executiva do presidente Trump que estabelece a base para demissões em massa em todo o governo.

Trump assinou a ordem no Salão Oval na terça -feira, juntamente com Elon Musk, cujo departamento de eficiência do governo (DOGE) procurou desmantelar grandes aspectos da burocracia federal em ritmo acelerado.

“Os sindicatos fornecem essa ação para proteger os trabalhadores que representam as tentativas do ramo executivo de desmantelar o governo federal através das massivas fotos de centenas de milhares de funcionários”. A demanda é lida.

Trump’s Novo pedido Ele dirige as agências preparadas para “reduções de grande escala em força” e diz ao pessoal da DOGE para desenvolver novos planos de contratação.

A demanda afirma que a medida viola a separação de poderes, minando o poder da bolsa do Congresso e viola os regulamentos que ditam como o governo pode realizar reduções maciças da força de trabalho.

Arquivo Em um tribunal federal em Washington, DC, o caso também desafia a oferta de compra de “bifurcação na estrada” da Administração para Funcionários Federais.

Minutos depois que ele se apresentou, um juiz em Massachusetts supervisionou uma coalizão separada do desafio dos sindicatos de compras permitiu que o programa continuasse, descobrindo que esses demandantes não tinham posição legal.

A nova demanda fornece um veículo adicional para que o plano seja potencialmente bloqueado.

“Em um período de algumas semanas, as ações executivas atacaram a força de trabalho civil federal de uma maneira que tenta impedir a missão legal de suas agências federais. Essas ações, coletivamente, usurpanam a autoridade do Congresso para criar agências e treinar essas agências para fazer o trabalho que o Congresso pediu para que eles fizessem ”, diz ele.

O processo foi movido pelo União Nacional de Funcionários do Tesouro, pela Federação Nacional de Funcionários Federais, pela Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais, da Federação Internacional de Engenheiros Profissionais e Técnicos e Workers United Auto.

Alguns desses sindicatos apresentaram outros desafios legais à extensão de Trump e Musk para reduzir o tamanho do governo federal, algumas das quase 70 demandas em todo o país que desafiam as principais ações do governo Trump da inauguração.

A União Nacional dos Empregados do Tesouro também trouxe demandas que desafiam a ordem executiva de Trump que lhe permita demitir rapidamente um grupo mais amplo de funcionários federais e os esforços de Doge no Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB).

A Federação Nacional de Funcionários Federais e a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais se juntaram a um desafio separado aos esforços de Doge sob as leis federais de privacidade.

