Os sindicatos exigem os esforços administrativos de Trump para demitir funcionários de evidências federais

Uma coalizão de sindicatos de funcionários do governo exigiu quarta -feira à noite para os esforços do governo Trump para demitir funcionários, mesmo em seu período julgado em todo o governo federal.

O Escritório de Gerenciamento de Pessoas (OPM) ordenou que as agências cancelassem os funcionários, que podem ser eliminados com mais facilidade, pois permanecem em liberdade condicional um a dois anos após serem contratados, dependendo de sua agência.

A demandaApresentado em um tribunal federal em São Francisco, ele afirma que o OPM está usurpando a autoridade do Congresso. Isso aumenta mais de 80 demandas que desafiam as principais ações do governo Trump desde sua inauguração há um mês.

“O OPM é uma agência sem autoridade legal para tomar decisões de rescisão para funcionários federais (não para funcionários da OPM). Apesar dessa falta de autoridade legal, o OPM ordenou agências federais em todo o país, mesmo neste distrito, para eliminar suas fileiras de evidências sem levar em consideração os estatutos aplicáveis ​​”, diz a demanda.

A colina se comunicou com o Departamento de Justiça para comentar.

O caso é apresentado por vários sindicatos afiliados ao AFL-Co que representa a Força de Trabalho Federal: a Federação Americana de Funcionários do Governo, um de seus capítulos locais, a Federação Americana de Funcionários Municipais e as Associações de Enfermeiras Unidas da Califórnia.

A AFL-CI já trouxe várias demandas contra o novo governo sobre seus ambiciosos esforços para reduzir bilhões de dólares em despesas federais.

O sindicato processou para tentar bloquear o departamento de eficiência do governo de Elon Musk (DOGE) para acessar sistemas sensíveis em várias agências federais, incluindo o OPM. Ele também procurou, sem sucesso, terminar a oferta de compra prolongada à maioria dos funcionários federais.

Mas a nova demanda é a primeira a se concentrar diretamente nos esforços da administração para reduzir os funcionários do teste, alegando que dezenas de milhares já terminaram.

O OPM ordenou as agências na última quinta -feira para encerrar os funcionários do teste, revertendo uma diretiva apenas alguns dias antes, quando as agências foram instruídas a eliminar os funcionários do teste apenas se tivessem desempenho de baixo desempenho.

Desde a nova diretiva, que pode afetar 200.000 funcionários, as agências começaram rapidamente a reduzir sua força de trabalho.

O Departamento de Segurança Nacional desencadeou aproximadamente 400 funcionários, bem como a Agência de Proteção Ambiental, enquanto o Departamento do Interior desencadeou cerca de 2.300 pessoas. Os cortes ainda fecham em outras agências, como o Departamento de Defesa.

