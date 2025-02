Os smartphones que foram conectados aos satélites são garantidos para não se perder em áreas remotas

Yakarta, vivo – A conectividade de satélite é um dos mais recentes avanços na tecnologia de smartphones ou smartphones, que oferece aos usuários a capacidade de permanecer conectados mesmo em áreas remotas cujas redes celulares tradicionais não funcionam.

Embora esse recurso exista há muito tempo, mas a maioria deles é vista apenas em smartphones premium. Bem, aqui existem smartphones que podem ser conectados aos satélites, conforme citado no site GizmochinaTerça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Samsung

A série Galaxy S25 apresentou suporte para enviar mensagens de satélite. Inicialmente, havia rumores de que esse suporte estava presente com o Galaxy S24 Ultra, mas finalmente apareceu com o Snapdragon 8 Elite para a série Galaxy S25.

Mas existem obstáculos. A Samsung não comercializa esse recurso amplamente porque não está disponível para todos.

Samsung Galaxy S25 Series conectadas com satélite

Esta gigante tecnológica sul -coreana oferece apenas conectividade de satélite com um operador de satélite, Skylo (que está associado apenas aos Estados Unidos à Verizon).

Maçã

A primeira vez que ele introduziu a conectividade de satélite com o lançamento da série Mate 50.

Esse recurso aumenta para incluir chamadas de áudio no Mate 60 Pro, o que é mais recente. Enquanto o novo Ultra 70 Ultra Pura suporta comunicação por satélite que apresenta compartilhamento de imagens sem conexão com a Internet.

Com a série Pixel 9, o Google também participou do concurso de comunicação por satélite. A empresa oferece um serviço de emergência ou serviço SOS em colaboração com o serviço SpaceX Starlink.