Grupos africanos prometeram encontrar soluções locais de política terrestre em vez de se mudarem para os EUA

Organizações africanas respeitáveis ​​(sul -africana branca), incluindo o movimento afiforum e solidariedade, rejeitaram a oferta do presidente dos EUA, Donald Trump, de se mudar para os Estados Unidos como refugiados, confirmando seu compromisso de permanecer na África do Sul.

A proposta fazia parte do comando executivo assinado na sexta -feira, que também suspendeu a assistência financeira dos EUA ao país por preocupação com a política de expropriação de terras e os procedimentos legais da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça.

“Não queremos nos mudar para outro lugar e agora não pediremos aos nossos filhos que se mudem para outro país. Temos os interesses das gerações futuras e para garantir que nossa cultura tenha sido transferida para as gerações futuras; isso não pode ser feito no exterior” Kallie Kriel, diretora executiva da Afiforum, disse no briefing da mídia na capital da Precoria.

A Flip Buys, presidente do movimento de solidariedade, ecoou com um sentido, enfatizando que, embora os africanos possam desaparecer com o Congresso Nacional Africano (ANC), eles permanecem dedicados à sua terra natal e não veem a necessidade de status de refugiado.

O governo sul -africano criticou o comando executivo dos EUA, chamando -o de um equívoco e baseado em desinformação. As autoridades enfatizaram que a África permanece entre grupos economicamente mais privilegiados no país e rejeitou a alegação de que enfrentam discriminação no país.













Os africanos são descendentes de imigrantes europeus, principalmente da Holanda, que chegaram à África do Sul de hoje no século XVII. Quando o país mudou -se para uma democracia multinária em 1994, terminando por décadas pelo apartheid, os agricultores brancos continuaram a manter a maior parte das terras agrícolas. Desde então, até 2030, o governo sul -africano dirigiu a distribuição de 30% das terras agrícolas para os agricultores negros.

O Departamento de Relações e Cooperação Internacional da África do Sul observou que a assistência dos EUA à Terra financia principalmente os programas de prevenção do HIV/AID -AI que descreveu a disposição de realocação, como de acordo com as políticas mais amplas de imigração do governo dos EUA.

O Presidente Cyril Ramaphos assinou recentemente uma legislação que permitiu a expropriação de terras sem compensação em condições consideradas justas e justas, com o objetivo de resolver a desigualdade histórica da propriedade da terra, datada do tempo do apartheid. A lei causou controvérsia, e os críticos alertam sobre possíveis consequências econômicas e retorno internacional.

Apesar das tensões políticas, os grupos africanos enfatizaram seu foco em encontrar soluções domésticas, não apoiar sanções ou buscar intervenção internacional.

“Advogamos para encontrar a solução localmente. Os africanos querem o reconhecimento como um grupo, não um privilégio em seu país de nascimento, “” Kriel confirmou novamente.