Os trabalhadores da Samsung retornam à greve exigindo a restauração do pessoal suspenso

Os funcionários da Samsung India foram atacados novamente, pressionando várias demandas, incluindo a restituição de três trabalhadores que foram suspensos pela gerência recentemente.

Os funcionários estão organizando um protesto sentado nas instalações da fábrica eletrônica de ativos de consumidores em Srperumbudur, no distrito de Kancheepuram, durante os últimos quatro dias.

O presidente da União dos Empregados da Samsung India, E. Muthukumar, disse que os funcionários também protestaram pelas tentativas da empresa de ingressar em um comitê formado por ele. “Esta é uma tentativa de quebrar o sindicato, que se formou após uma longa briga”, disse ele.

“A equipe estava evitando essas tentativas da empresa e exigindo que terão permissão para cumprir a administração coreana. No entanto, isso não aconteceu e alguns (alguns funcionários) foram suspensos com alguma aparição falsa no mês passado ”, afirmou.

Um membro do sindicato disse que a empresa estava constantemente tentando pressioná -los a ingressar no comitê. “Há um escritório para esse comitê dentro da fábrica. A empresa havia anunciado um empréstimo sem juros para ₹ 3 lakh para aqueles que ingressam no comitê. As suspensões foram tratadas sem sequer emitir causas de exibição.

‘Certos trabalhadores violavam a política’

Um porta -voz da Samsung disse: “A Samsung não aprova nenhuma ação ilegal de funcionários que interrompem a paz industrial no local de trabalho. A empresa apresentou queixas oficiais às autoridades relevantes contra certos trabalhadores que violaram essa política. Eles estarão sujeitos a ações disciplinares apropriadas após investigação formal e foram suspensas para proteger o ambiente de trabalho e outros trabalhadores. Essa medida legítima foi tomada de acordo com todas as leis indianas aplicáveis.

“Apesar da ação ilegal de alguns, a maioria de nossos trabalhadores continua a garantir que as operações comerciais normais continuem. Continuamos a fazer esforços para um acordo coletivo com nossos trabalhadores para resolver os problemas e, para isso, permanecemos abertos a um diálogo facilitado pelo governo “, disse a empresa em seu comunicado.

Além disso, ele disse que não forçou nenhum trabalhador a ingressar no comitê dos trabalhadores ou deixar o sindicato. As reivindicações da União, ao contrário do exposto, são falsas e enganosas, acrescentou.