Os trabalhadores da UDF estão lutando pela alma da Índia, diz Priyanka Gandhi

O Secretário Geral do Congresso e Vice -Priyanka Gandhi Vadra aborda os líderes e apoiadores do nível de cabine da UDF em uma reunião no Sullamussalam College, Areekode, em Malappuram, no domingo. | Crédito da foto: Ani

O Secretário Geral do Congresso e o vice -Priyanka Gandhi Vadra disse que os ativistas da Frente Democrática Unida (UDF) devem perceber que são os “soldados e guerreiros” para “A Alma da Índia”.

Os trabalhadores do estande da UDF foram abordados no segmento de assembléia estavam no distrito de Malappuram, que se enquadra em seu círculo eleitoral Wayanad Lok Sabha no domingo.

A sra. Vadra disse que a luta que os trabalhadores do partido estavam lutando não foi apenas por causa de sua própria política ou idéias. “É uma luta pela Constituição da Índia, pela essência do país e por tudo o que faz de nossa nação o que é hoje … é provavelmente a primeira vez na história de nossa nação que temos um governo que Ele está trabalhando.

A sra. Vadra disse que, através deles, as pessoas entenderiam a verdade do que estava acontecendo no país e que estavam lutando por seus direitos e pela Constituição. “É porque todo mundo fica conectado às pessoas, entende quais são seus problemas e nos trazem os problemas que podemos servir as pessoas e resolvê -las”, disse ele.

Mais tarde, falando em outra reunião no círculo eleitoral da Assembléia de Thiruvambadi, no distrito de Kozhikode, prometeu pressionar os governos da União e do Estado para aumentar os fundos para mitigar os conflitos de animais humanos em Wayanad. A Sra. Vadra disse que os fundos de responsabilidade social corporativa também podem ser usados ​​para a causa.

Financia a escassez

O líder do Congresso disse que faria todo o possível para minimizar casos de humanos e animais. Ela disse que as autoridades, incluindo o magistrado do distrito, citaram a escassez de fundos durante uma reunião após a morte de uma mulher devido ao ataque de um tigre em Mananthavady.