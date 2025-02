Os trabalhadores dos populares traficantes de armas de Calcutá presos por gangues de contrabando para gangues

Uma visão do interior da NC Daw and Company, Calcutá | Crédito da foto: Facebook/NC Daw & Co. Kolkata

Dois trabalhadores de um traficante de armas populares em Calcutá foram presos por vender ilegalmente armas do coração da cidade. Suspeita -se que esses membros de gangues tenham vendido ilegalmente de fora do estado e também podem ter sido associados a tiroteios recentes no oeste de Bengala.

Tanto os braços quanto os cartuchos foram supostamente desviados da loja, NC Daw and Company, que está operacional desde 1835, na área de BBD Bagh, no centro de Kolkata. A força -tarefa especial (STF) da polícia de Bengala Ocidental realizou a operação.

Os dois funcionários presos, Jayanta Dutta e Santanu Sarkar, eram funcionários da NC Daw and Co. Shop. Dutta foi preso primeiro junto com outros quatro, que foram interrogados pelo STF quando os grãos derramaram em nome do Sr. Sarkar.

Um oficial superior da equipe do STF disse que convocou todos os outros funcionários da loja e também pretendia questionar os proprietários da loja em relação a este caso.

Em investigações recentes após os vários tiroteios em Bengala, a polícia estadual percebeu que, mesmo que as armas fossem obtidas de fora do estado, muitos dos cartuchos eram do interior do estado. Isso levou a suspeitas e pesquisas adicionais.

Nesta operação, 190 cartuchos de calibre de 7,65 mm produzidos em fábrica, nove cartuchos de 12 frases e armas de dois cannon dos seis homens presos foram recuperados.

Alega -se que os dois funcionários estavam trabalhando juntos para sair da loja legal da loja em Calcutá e vendê -la ilegalmente para membros de gangues com lucros consideráveis.

Segundo a polícia, essa operação foi um avanço e ajudou a expor uma importante cadeia de suprimentos de munição ilegal no estado. As prisões foram feitas de várias partes do estado e foram realizadas em coordenação com a polícia de Jibantala no sul de 24 parganas durante a última semana.

A ligação de um dos traficantes de armas mais antigos do coração da cidade fez perguntas sobre os protocolos de segurança das lojas legais de armas.

Bengala ocidental testemunhou vários tiroteios em várias partes do estado. Em alguns casos, mesmo os líderes do partido no poder ficaram fatalmente feridos e dois deles também morreram no distrito de Malda em plena luz do dia depois de sofrer ferimentos fatais de tiro. Mas a polícia não especificou se algum desses ataques específicos foi relacionado aos braços que foram contrabandeados por pessoas presas recentemente não foram especificadas pela polícia.