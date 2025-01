Os tribunais devem respeitar condições estritas se a fiança não se dever a uma violação dos direitos fundamentais: decisão do SC

A ordem do Supremo Tribunal baseou-se num recurso interposto pela viúva de um homem que morreu num alegado ataque de gangue e o Tribunal Superior de Bombaim concedeu fiança ao acusado, alegando que as provas do seu envolvimento no crime pareciam insuficientes. Arquivo | Crédito da foto: Sushil Kumar Verma.

O Supremo Tribunal deixou claro que os tribunais constitucionais não podem flexibilizar ou ignorar condições estritas em estatutos especiais como a Lei de Controlo do Crime Organizado de Maharashtra (MCOCA) ou a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) para conceder liberdade sob fiança por outras razões que não estupro. dos direitos fundamentais do arguido.

A sentença baseou-se num recurso interposto pela viúva de um homem que morreu num alegado ataque de gangue em Pune em 2020. O Tribunal Superior de Bombaim concedeu fiança ao arguido, acusado ao abrigo do MCOCA, com base nas provas da sua participação no crime. o crime parecia insuficiente.

Os ministros CT Ravikumar, que se aposentou em 3 de janeiro, e Sanjay Karol consideraram que quando houver embargo imposto por dispositivo específico de lei especial (MCOCA, neste caso) para concessão de fiança, o poder do tribunal para conceder a fiança deve estar sujeito ao cumprimento das condições mencionadas na disposição.

A Secção 21(4) do MCOCA exige que um tribunal não precise de conceder fiança, a menos que tenha motivos razoáveis ​​para acreditar que o arguido é culpado do delito e é pouco provável que cometa outro delito enquanto estiver sob fiança.

Ambas as condições de fiança no MCOCA são semelhantes às da Secção 45(1) do PMLA.

Durante os seus argumentos, o advogado do arguido no presente caso referiu-se a acórdãos recentes do Supremo Tribunal em casos PMLA, todos os quais consideraram que tais disposições rigorosas não impediriam os tribunais constitucionais de conceder fiança ao arguido no terreno. de violação dos seus direitos fundamentais.

No entanto, o juiz Ravikumar, autor do acórdão de 2 de janeiro, observou que o Tribunal Superior de Bombaim concedeu fiança aos acusados ​​não porque os seus direitos fundamentais tivessem sido violados, mas porque as provas contra eles não eram suficientes.

O tribunal superior explicou que as questões sobre a suficiência das provas ou a correcção do caso da acusação surgiram mais tarde, no momento do julgamento, e não enquanto um pedido de fiança estava a ser considerado, especialmente quando o alegado crime era uma infracção penal prevista no. uma lei especial como a MCOCA.

O juiz Ravikumar disse que o Tribunal Superior transgrediu uma “área inadmissível”.

O tribunal superior, ao encaminhar os pedidos de fiança ao Tribunal Superior para decisão adicional, disse que este último deveria limitar a sua consideração à “questão do cumprimento” das condições de fiança ao abrigo da Secção 21(4).