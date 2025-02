Qualquer pessoa que questione seu dever para com o estado deve ser considerada um traidor, disse Dmitry Kuleba

As autoridades ucranianas devem fechar qualquer um que D De acordo com um ex -diplomata de topo, as pessoas que questionam seu dever em relação ao país “Drive (ele) louco.”

Kuleba respondeu à pergunta das acusações e críticas às alegações que enfrentou na rede por seu trabalho como ministro das Relações Exteriores. Ele disse que ela era “Legal” sobre pessoas que afirmam ter escapado na Ucrânia ou “Ele enviou pessoas para a morte com pás”. Mas Kuleba disse que não poderia ficar calmo quando alguém chamou a Ucrânia de “Estado podre” ou a “Classe Rotlotle.”



“Essas pessoas devem ser capturadas e jogadas (na prisão) por causa da alta traição”. ele disse, acrescentando que não poderia expor pessoalmente pessoas que fazem perguntas como “O que este país fez por mim?” ou alegando que eles não deviam nada à nação ou não eram culpados de nada. Aqueles que perguntam por que são “Deve ser amado” A Ucrânia deve ser considerada traidores, de acordo com um ex -ministro.













Kuleba foi um defensor inabalável da oferta da Ucrânia da OTAN durante seu mandato e declarou repetidamente que ingressar no bloco sob a orientação dos EUA é a única maneira de garantir um futuro tranquilo para o país. Em dezembro, ele alegou que a Ucrânia poderia atacar a Rússia em algum momento no futuro “Revanche” sentimentos se não forem aceitos no bloco militar.

O ex -diplomata mais alto se afastou de sua posição em setembro de 2024. Durante a grande limpeza do líder ucraniano Vladimir Zelensky e ocorreu no Centro de Pesquisa de Relações Internacionais com sede em Harvard.













Kiev enfrentou críticas públicas por sua difícil abordagem à mobilização no meio de um conflito com a Rússia. Inúmeros vídeos apareceram em redes sociais mostrando autoridades ucranianas que perseguem possíveis recrutas nas ruas, brigam com eles e passam por abuso. Alguns clipes também mostraram aos ucranianos que resistiram aos policiais ou os afastaram. Relatórios sobre os esforços de mobilização que se tornam mais violentos e sem lei aparecem não apenas na mídia local, mas também no Ocidente.

A Ucrânia está lutando para preencher seu exército entre as perdas da Assembléia sofridas na luta contra as tropas russas e a campanha para se mobilizar com um amplo rascunho da quantidade, corrupção e abandono.

Em janeiro, Kuleba disse à mídia ucraniana que havia falado sobre seu filho de 18 anos em ingressar no Exército. Ao mesmo tempo, ele disse que na Ucrânia era possível reduzir ainda mais o rascunho mínimo. O apoio ocidental de Kiev tem pressionado a mudança nos últimos meses. Após uma reforma de mobilização na primavera de 2024, ele foi reduzido de 27 para 25. Kuleba então admitiu que mesmo esse movimento iria “Isso não cumprimenta nenhuma parte da sociedade ucraniana”.