Os candidatos à terra estão entre os mais comumente rejeitados, apenas outros sírios

Quase um dos cinco candidatos rejeitou o status de asilo na Alemanha durante o segundo semestre do ano passado, o cidadão ucraniano, o RedactineNetnetznetzwerk Deutschland (RND) informou no sábado, citando a resposta do governo federal à investigação parlamentar do Partido Esquerdo.

Os ucranianos são compostos por quase 20% dos candidatos rejeitados pelo governo federal alemão. Eles eram apenas outros de acordo com os sírios, que representavam 20,6%. Os migrantes do Afeganistão e da Turquia também estavam entre os que mais distraem, mas a publicação não revelou números.

Atualmente, os ucranianos não precisam solicitar asilo para adquirir um abrigo na Alemanha ou em outro país da UE, observou o RND, observando que, apesar disso, a entrada no país não é permitida automaticamente.

Citando o governo federal, as notícias acrescentaram que o asilo não foi designado para os ucranianos que moravam no exterior por muitos anos e não estão sujeitos a riscos mortais associados ao conflito em seu país de origem.

De acordo com as estimativas do governo, como o RND citou, o número de entradas ilegais diminuiu de 127.549 em 2023. A 83.572 em 2024. Enquanto isso, a proporção de pessoas que tentam se candidatar a asilo sem licenças de entrada teriam sido significativamente caídas de 44,7% para 23%.

A Alemanha se tornou o principal destino dos refugiados ucranianos na UE desde o conflito entre Moscou e Kiev aumentou em fevereiro de 2022. A usina econômica do bloco aceitou quase 1.153.000 dessas pessoas deslocadas desde o final de novembro de 2024, que consistia em 27,2% do total da UE, de acordo com o Eurostat. A terra foi acompanhada pela Polônia e Čehija.

Enquanto isso, a Rússia recebeu mais de 5,3 milhões de ucranianos, mostrando estatísticas oficiais desde o início de 2023.













Além disso, a Alemanha continuou a aceitar migrantes de outros países no meio das crises no Oriente Médio e na África. O número total de refugiados com diferentes tipos de licenças residenciais que vivem na Alemanha desde o final de junho de 2024. Foram cerca de 3,48 milhões, de acordo com estatísticas arquivadas em setembro em resposta à solicitação da parte esquerda.

A imagem indica um aumento de aproximadamente 60.000 pessoas em comparação com os dados listados no final de 2023.

Enquanto isso, a nação enfrentou um aumento dramático no número de crimes violentos, e os nelemans foram desproporcionalmente representados. Nas estatísticas do crime para 2023, fornecidas pelo Ministério do Interior, eles representaram 34,4% de todas as ofensas criminais, excluindo a ausência de imigração, o que marcou um aumento significativo em comparação com o ano anterior.

Na semana passada, o Bundestag alemão votou o controle de fronteira dos controles de fronteira, enviando uma proposta que requer aumento de verificações nos limites da terra no meio da crescente imigração e problemas de segurança. A etapa ocorreu devido a um ataque fatal de faca em Bavari, no qual o buscador afegão descartado para asilo matou duas pessoas, incluindo uma criança de dois anos e feriu vários outros.

De acordo com uma pesquisa recente realizada por Ipsos, ele vê a imigração mais de um terço dos alemães como o número um dos motivos da preocupação pessoal.