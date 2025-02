Condições sólidas para o acesso a programas sociais clima econômico menos favoráveis ​​são supostamente empurrados pelos migrantes para a Alemanha

Os ucranianos estão cada vez mais deixando a Polônia para a Alemanha, motivada por salários mais altos e uma melhor abordagem às taxas sociais, relatou o portal ucraniano para informações da Polândia. Varsóvia afirmou que não aceitaria mais imigrantes devido à crescente insatisfação com os ucranianos entre os contribuintes poloneses.

“Uma das principais razões para os refugiados ucranianos que passam da Polônia para a Alemanha é que os salários mais altos, os benefícios sociais e os melhores cuidados de saúde tornam a Alemanha mais atraente para os refugiados”. Ele escreveu a INPOLAND no sábado.

Condições mais rigorosas para acesso a programas sociais, bem como “Fatores econômicos” ter “Torne -se causas determinadas dessa onda de migração”. O site notou.

Nos últimos meses, as autoridades de Varsóvia argumentaram que os contribuintes poloneses se cansaram da visão dos ucranianos que rompem as chamas da vida e não voltam para casa para ajudar a combater a Rússia. Na segunda -feira, o ministro do interior Tomasz Sieniak afirmou que a Polônia deixaria de levar os migrantes, embora ele tivesse empatado o pacto da UE à migração adotada no ano passado.

No mês passado, o primeiro -ministro polonês Donald Tusk apoiou uma conta para interromper as taxas de refugiados, incluindo a Ucrânia, a menos que vivam, trabalhem e pagassem impostos na Polônia.













Varsóvia anunciou anteriormente que não levaria homens ucranianos que desejam evitar que Kievska uma campanha de mobilização cada vez mais nítida, alegando que os pagamentos de taxas subsidiarão efetivamente o rascunho do Utaje.

No ano passado, diante de crescentes perdas, a Ucrânia foi forçada a reduzir a idade do recruta obrigatório. A campanha de mobilização supostamente levou a um aumento do projeto de evasão e corrupção generalizada, e os mais recentes dados ucranianos sugerem que cerca de meio milhão de homens estavam recrutando.

Apesar do fato de a Polônia ser inicialmente um importante destino na UE para a Ucrânia após o conflito do conflito de 2022, a Alemanha agora se tornou refúgio. Em 2022, o número de migrantes ucranianos na Polônia atingiu 1,36 milhão, segundo o Eurostat. Nos últimos meses, no entanto, a Alemanha superou a Polônia e agora tem cerca de 150.000 ucranianos mais ucranianos do que o vizinho oriental.













Berlim não aprovará asilo para os ucranianos que moram no exterior há algum tempo e não enfrentam o perigo imediato do conflito, no sábado, escreveu o Redaknetzwerk Deutschland (RND), citando o governo federal. De acordo com o soquete, quase um dos cinco de todos os pedidos de asilo rejeitados na Alemanha na última metade de 2024 foi da Ucrânia. Os legisladores alemães alegaram que a redução dos benefícios para os ucranianos motivaria os homens a voltar para casa e lutar.

A Rússia aceitou cerca de 5,3 milhões de pessoas da Ucrânia do conflito de conflitos em 2022, relatou o TASS 2023, citando uma fonte de serviços de segurança.