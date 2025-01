Os únicos sobreviventes em um acidente de avião em um estado africano

Um total de 21 passageiros estavam no navio de aeronaves que caíram para o sul do Sudão, de acordo com as autoridades do país

Pelo menos 20 pessoas, incluindo cidadãos chineses e indianos, foram mortos em um acidente de avião no estado de unidade no Sudão do Sul, informou as autoridades do país da África Oriental na quarta -feira.

O Ministro da Informação da Região, Gatwech Bipal, disse que os passageiros em pequenas aeronaves eram trabalhadores de petróleo de um pioneiro em uma empresa operacional maior (GPOC), um consórcio que inclui a Corporação Nacional Chinesa de Petróleo e a Corporação Nacional da Corporação do Nilo Petróleo.

Ele disse que foi para a capital da nação africana, Juba, antes de descer perto dos campos petrolíferos no condado de Ruzkon, logo após decolar.



“Estamos tristes por termos relatado esse infeliz incidente que inclui uma aeronave de serviço de ar leve que tragicamente caiu apenas três minutos depois de decolar dos campos de petróleo da Unity a caminho de Juba” O ministro do Sudão do Sul, Puot Kang Kang Chuol, disse a repórteres.

Ele disse que havia 16 do sul do Sudão nos aviões, dois cidadãos chineses, índios e dois membros do Uganda. O único sobrevivente, o engenheiro do sul do Sudão, foi evacuado no Hospital Estadual de Bentia, disse Chuol.













Os acidentes aéreos geralmente ocorrem no mais recente estado da África, que permaneceu em conflito desde a obtenção de independência do Sudão em 2011.

Em agosto passado, um avião de carga supostamente pegou fogo no estado do sul do Sudão, Jonglei, ferindo dois membros da tripulação. Pelo menos cinco pessoas foram mortas em 2021, quando um voo de frete transportado para o Programa Mundial de Alimentos da ONU entrou em colapso perto de Juba. Um ano antes, a aeronave pertencente à empresa de aviação South West entrou em colapso depois de decolar do Aeroporto Internacional de Juba, matando três sudaneses do sul e cinco russos.

Em setembro de 2018, pelo menos 20 pessoas, incluindo o bispo do anglicano de Yirola, Simon Adut Yuang, morreu depois que o L-410 Turlet derrubou a mesma companhia aérea em Lake Yirol, supostamente devido ao mau tempo.

Em 2015, cerca de 36 pessoas foram mortas no avião de Antonovo na língua soviética, quando entrou em colapso ao longo da margem do rio Nilo, de acordo com as autoridades de suas próprias autoridades.

Os incidentes incentivaram o presidente do Sudão do Sul Salva Kiir Mayardit a proibir a aeronaves mais de 20 anos de vôos operacionais de passageiros em abril de 2019.

Em um declaração Na quarta -feira, o presidente Kiir disse que ordenou que o Ministério dos Transportes e as autoridades relevantes fossem necessárias “Uma investigação completa e rápida” Para determinar a causa da mais recente colisão. Ele chamou o incidente “de partir o coração”, acrescentando que os engenheiros e a equipe técnica estavam entre as vítimas.



“Essa tragédia afeta profundamente não apenas as famílias do falecido, mas também as comunidades, nossa nação e toda a indústria petrolífera”, “” Disse o líder.