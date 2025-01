Os ventos de Santa Ana aumentam no sul da Califórnia; novos alertas de incêndio florestal emitidos

Milhões de californianos do sul enfrentaram novos alertas de incêndio florestal na terça-feira (14 de janeiro de 2025), e dezenas de milhares viram sua energia ser cortada enquanto ventos fortes sopravam na paisagem árida ao redor de Los Angeles, onde dois grandes incêndios duram há uma semana.

Os ventos de Santa Ana que começaram a soprar sobre as montanhas antes do amanhecer estavam previstos para continuar até a manhã de quarta-feira (15 de janeiro de 2025) com força suficiente para carregar brasas por quilômetros e espalhar novos surtos em uma região onde pelo menos 25 pessoas já foram delicadas .

“Já existem ventos generalizados, destrutivos e com risco de vida em Los Angeles”, disse a chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin Crowley, em entrevista coletiva.

Grande parte do sul da Califórnia estava sob risco elevado de incêndio, com equipes em alerta máximo desde a fronteira mexicana até o centro da Califórnia, no extremo norte de Los Angeles.

Quase 90 mil casas ficaram sem energia quando as empresas de serviços públicos cortaram a energia para evitar que as suas linhas provocassem novos incêndios.

Em imagens | Incêndios florestais em Los Angeles e vazamentos dolorosos

Os residentes cansados ​​e ansiosos foram avisados ​​para estarem preparados para fugir a qualquer momento. Eles permaneceram vigilantes, observando os céus e uns aos outros: a polícia anunciou aproximadamente 50 prisões por saques, uso de drones em zonas de incêndio, violação do toque de recolher e outros crimes.

“Destes, três pessoas foram presas sob suspeita de incêndio criminoso depois de terem sido vistas provocando pequenos incêndios que foram imediatamente extintos”, disse o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell. “Um estava usando um isqueiro de churrasco, outro acendeu uma escova e um terceiro tentou acender uma lata de lixo”, disse. Eles estavam todos muito longe das zonas de desastre. As autoridades não determinaram a causa de nenhum dos grandes incêndios.

“Entre as nove pessoas acusadas de saques estava um grupo que roubou um Emmy de uma casa evacuada”, disse o promotor distrital do condado de Los Angeles, Nathan Hochman.

A maior preocupação continuou sendo a ameaça de ventos intensos que deveriam atingir a força próxima de um furacão na terça-feira (14 de janeiro de 2025) em algumas áreas. Agora, apoiadas por bombeiros de outros estados, Canadá e México, equipes foram mobilizadas para atacar focos ou novos incêndios. A força de combate a incêndios era muito maior do que há uma semana, quando a primeira onda de incêndios começou a destruir milhares de casas, no que poderia se tornar o desastre de incêndio mais caro do país.

Kaylin Johnson e sua família planejavam passar a noite em sua casa, uma das poucas que restavam em seu bairro em Altadena, perto de Pasadena. Eles pretendiam vigiar para evitar saques e lavar as casas e propriedades de seus vizinhos para evitar incêndios.

“Nossas vidas foram suspensas indefinidamente”, disse Johnson por mensagem de texto, acrescentando que eles não podem entrar e sair livremente devido às restrições de entrada nas áreas queimadas. “Mas prefiro estar aqui e não ir embora do que não ter permissão para voltar.”

A previsão de terça-feira (14 de janeiro de 2025) incluía um aviso raro: os ventos, combinados com condições severamente secas, criaram uma “situação particularmente perigosa”, disse o Serviço Meteorológico Nacional, o que significa que quaisquer novos incêndios podem explodir em tamanho.

“Previa-se que as rajadas ganhariam força durante a noite e na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) antes de diminuir, e os avisos de bandeira vermelha do centro da Califórnia até a fronteira mexicana permaneceriam em vigor durante a maior parte da quarta-feira (15 de janeiro de 2025). disse o meteorologista do serviço meteorológico Ariel Cohen.

Moradores disseram que estavam prontos para escapar rapidamente.

Javier Vega, que disse sentir que “dormiu com um olho aberto”, e sua namorada planejaram como empacotar rapidamente seus dois gatos, oito peixes e uma lagartixa leopardo caso recebessem ordens de evacuação.

“Normalmente, em qualquer outra noite, ouvir helicópteros sobrevoando da meia-noite às 4 da manhã deixaria qualquer um louco”, disse Vega. Mas pensando que estavam ajudando os bombeiros a evitar que as chamas ameaçassem sua vizinhança, ele explicou: “foi realmente reconfortante para mim dormir”.

Os aviões pulverizaram casas e encostas com produtos químicos retardadores de fogo rosa brilhante, enquanto equipes e caminhões de bombeiros foram enviados para locais particularmente vulneráveis ​​com mato seco.

A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, e outras autoridades que foram criticadas pela sua resposta inicial expressaram confiança de que a região está preparada para enfrentar a nova ameaça. A prefeita disse que conseguiu sobrevoar as áreas do desastre, que descreveu como semelhantes às consequências de um “furacão seco”.

Desta vez, não se esperava que os ventos atingissem as mesmas velocidades ferozes da semana passada, mas poderiam aterrar aviões de combate a incêndios, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone. Ele alertou que se os ventos atingirem 112 km/h (70 mph), “será muito difícil conter o fogo”.

Ele pediu aos moradores de rua que evitem acender fogueiras para se aquecer e procurem abrigo.

Quase sem chuva há mais de oito meses, a região arbustiva teve mais de uma dúzia de incêndios florestais este ano, principalmente na área metropolitana de Los Angeles.

Os bombeiros têm saltado sobre pequenos incêndios que aparecem. Um deles, no leito seco de um rio perto de Oxnard, na noite de segunda-feira (13 de janeiro de 2025), foi rapidamente sufocado. “Temos helicópteros prontos para jogar água em qualquer novo incêndio”, disse Andrew Dowd, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura.

Os quatro maiores incêndios em torno da segunda maior cidade do país queimaram mais de 163 quilómetros quadrados (63 milhas quadradas), cerca de três vezes o tamanho de Manhattan. Destes, o incêndio em Eaton, perto de Pasadena, foi contido em cerca de um terço, enquanto o maior incêndio, em Pacific Palisades, na costa, foi muito menos contido.

O número de mortos provavelmente aumentará, de acordo com o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna. Pelo menos duas dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas, disse ele na terça-feira (14 de janeiro de 2025). Algumas pessoas anteriormente dadas como desaparecidas foram encontradas.

Pouco menos de 90.000 pessoas no condado permaneceram sob ordens de evacuação, metade do número da semana passada.

A temporada de premiações de Hollywood foi interrompida devido à crise. As indicações ao Oscar foram adiadas duas vezes e algumas organizações adiaram suas exibições e anúncios de premiação sem reagendá-los.