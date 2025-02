Os visitantes virais deste hotel foram multados com RP1 milhões em colchões da Unidade Dois, os Cidadãos Animados!

Sukabumi, vivo – Um evento único em um hotel viral em redes sociais depois que um visitante foi sujeito a uma multa de RP1 milhões apenas por ingressar em dois colchões na sala ocupada.

Leia também: Não é uma vida frugal, o chefe da Amazon aplica uma regra de pizza de duas peça para alcançar o sucesso financeiro

Este incidente foi compartilhado pela primeira vez por um usuário das redes sociais de Tiktok @PutriRina1980 Isso carrega evidências de multas e explicações do hotel.



Leia também: Viral Esta mulher gosta de ver o processo de instalação de carros em camadas para não ser roubada

“Cuidado ao abrigar no Hotel Anugrh Sukabumi. O incidente de hoje é apenas porque as camas duplas se juntam com uma multa de RP1 milhões. Muito louco, mais do que o preço da sala”. Escreva as informações da conta, citadas pela Viva na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

A vítima chamada Rina disse que naquela época ela pediu um quarto para seus alunos que realizavam atividades de formatura. No entanto, eles foram presos pelo hotel devido ao problema de duas camas (camas duplas) que se encontraram.

Leia também: Ficar viral apenas vendendo água de oração pode ser rico, cidadãos de Habib Patria nudgols

“Virico isso para que não haja mais consumidores presos assim”. Rina disse.

Esse incidente imediatamente se tornou um tema quente de conversa entre os cidadãos, com muitos que ficaram surpresos com as regras do hotel. Muitos dos cidadãos questionaram a política.

“Também é engraçado, acabei de descobrir que existem regras como essa. Então você deve ter cuidado se ficar em um hotel”. Escreva um comentário cidadão sobre a carga.

“Os erros para o hotel, se você tiver regras, ou explicar que o hotel encomendou o hotel, não sabe”. Outros cidadãos disseram.

Além disso, existem vários outros cidadãos que realmente apóiam as etapas do hotel para manter suas instalações.

“Eu fiz o hotel, então tenha um hábito voltar à sua posição original antes de pagar”. Ele escreveu outros cidadãos.

Embora colhendo os prós e os contras, esse incidente é um lembrete para que os turistas sempre prestem atenção às regras aplicadas no hotel onde ficam para evitar multas inesperadas.