Oscar 2025: Emilia Pérez tem indicações demais, desafiantes rejeitados e outras conclusões

As indicações ao Oscar de 2025 foram anunciadas esta manhã, Emilia Pérez liderou o grupo com 13 indicações no total, enquanto The Brutalist e Wicked marcaram 10 cada.

Atrás deles estavam A Complete Unknown e Conclave com oito indicações, enquanto Anora, Dune: Part Two, I’m Still Here, Nickel Boys e The Substance receberam indicações de Melhor Filme, além dos quatro filmes mencionados acima.

Naturalmente, as pessoas estão falando. Há algumas derrotas e algumas vitórias inesperadas, como acontece todos os anos. Vejamos algumas das maiores conclusões das indicações ao Oscar de 2025.

Será que Emilia Pérez realmente precisava de 13 indicações?

Emilia Pérez recebeu 13 indicações ao Oscar de 2025, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado e muito mais. O recorde de maior número de indicações recebidas por um único filme é de 14 (Eve Uncovered, de 1950, Titanic, de 1997, e La La Land, de 2016), o que significa que agora está empatado em segundo lugar, junto com filmes como O Senhor dos Anéis: A Sociedade dos Anéis,. Forrest Gump e muito mais. E só tenho uma pergunta: Por quê?

Olha, não quero tirar nada da Karla Sofia Gascón, aqui. Ela é facilmente a melhor parte do filme. Acho fantástico que ela esteja fazendo história no Oscar como a primeira atriz abertamente trans a ser indicada. Ele conquistou um lugar nessa lista.

Mas essa vitória não seria um pouco mais doce se o filme fosse, sei lá, melhor? Porque não posso dizer que alguma das músicas do filme me tenha cativado. Ou escrevendo. Ou muito além da atuação de Gascón, na verdade. Também tem havido muito discurso e discussão tanto da comunidade LGBTQ como do público mexicano sobre como esta administra mal a sua representação e as questões que aborda. Recomendo que você procure e ouça os críticos que fazem parte desses espaços e podem falar. sobre o assunto com mais profundidade. A questão é se, num ano com tanto, tanto para oferecer em termos de cinema, será Emilia Pérez realmente o filme que mais queremos enaltecer? Meu voto seria não.

A substância (felizmente) não passou despercebida

Mas as notícias não são de todo ruins! Embora a Academia muitas vezes feche os olhos para o gênero de terror (ainda não superei Toni Collete não sendo indicada para Hereditário e Lupita Nyong’o sendo desprezada por Nós), The Substance conseguiu obter algumas indicações importantes.

Estou tão feliz que Demi Moore recebeu a indicação de Atriz Principal; É uma competição acirrada este ano com Cynthia Erivo e Mikey Madison também fazendo parte da categoria, mas pessoalmente estou torcendo por Demi.

O fato de ter recebido uma indicação de Melhor Filme e Coralie Fargeat estar lá como Melhor Diretor também é muito legal. Mesmo que você não ganhe nada, as indicações provavelmente atrairão um grupo de pessoas que provavelmente nunca teriam lhe dado tempo para assistir, e isso é sempre bom.

A Academia esqueceu que existem Challengers?

Não estou dizendo que os Desafiadores precisavam estar na conversa sobre Melhor Filme. Você o teria indicado se estivesse no comando? Sim, provavelmente. Mas, quem acompanha de perto a temporada de premiações sabe como essas coisas funcionam, posso aceitar que não chegou lá.

Dito isto, não conseguir absolutamente nada parece uma loucura. Quer dizer, eu teria indicado Justin Kuritzkes para Melhor Roteiro Original e Sayombhu Mukdeeprom para Melhor Fotografia. Mas acho que o que realmente surpreendeu a todos nós foi nada na categoria Melhor Trilha Sonora Original para Trent Reznor e Atticus Ross. Dada a qualidade da música do filme, isso parece absurdo.

Para piorar a situação, o outro filme de 2024 do diretor Luca Guadagnino, Queer, também não obteve nenhum reconhecimento, apesar de ter sido elogiado em outros círculos de premiação, e acho isso um pouco estranho.

Jeremy Strong e Sebastian Stan não serão ignorados

De volta ao lado bom das coisas, Sebastian Stan e Jeremy Strong receberam indicações como atores por O Aprendiz, a cinebiografia sobre Donald Trump. Dado que Stan disse anteriormente que não poderia fazer Atores sobre Atores da Variety porque os publicitários de outras estrelas não queriam que seus clientes falassem sobre Trump devido ao clima político atual, eu consideraria isso uma vitória.

Uma vitória porque significa que, apesar das tentativas de Trump de bloquear a existência deste filme e de todas as dificuldades que teve para encontrar um distribuidor, ele agora faz parte dos Óscares e da história do cinema desde agora até ao fim dos tempos. Brilhante! Não é um filme fácil de assistir, mas o que ele diz é certamente importante e relevante agora.

Outras derrotas e vitórias do Oscar 2025

Claro, há muito mais o que falar além disso. Eu esperava que Adam Pearson conseguisse uma indicação de Melhor Ator Coadjuvante por Um Homem Diferente. Marianne Jean-Baptiste estar na corrida de Melhor Atriz por Hard Truths também teria sido ótimo. Um Desconhecido Completo não era necessariamente um filme ruim, mas eu diria que Denis Villeneuve provavelmente deveria estar na corrida de Melhor Diretor por Duna: Parte Dois, em vez de James Mangold por Um Desconhecido Completo.

Ainda assim, é ótimo que Colman Domingo tenha sido indicado para Sing Sing, estou feliz por Erivo e Ariana Grande, e o fato de Kieran Culkin ser aparentemente o ator coadjuvante favorito por sua atuação em A Real Pain me deixa feliz. Ele é tão, tão bom naquele filme. Ainda não tive oportunidade de ver Ainda estou aqui porque ainda não foi lançado nos cinemas onde moro, mas foi uma grande surpresa e estou ansioso para vê-lo.

2025 Prêmios da Academia A cerimônia acontecerá no dia 2 de março de 2025.