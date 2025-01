Oscar 2025: Primeira mulher trans na competição, a indicada Isabella Rossellini, “Vermiglio” entre as cinco primeiras

Esperando por Noite do Oscar inscrições estão chegando: anúncios de Beverly Hills.

Isabella Rossellini é indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante



Isabella Rossellini é indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para o papel da Irmã Agnes no Conclave de Edward Berger. É a primeira indicação ao Oscar para a filha de Ingrid Bergman e Robert Rossellini. Isabella Rossellini terá que enfrentar Monica Barbaro (Joan Baez em A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Zoe Saldana (Emilia Perez).

Premiada pela indicação, Isabella Rossellini dedicou sua primeira indicação aos pais: “Quando eu era jovem, sempre fui identificada como filha de Ingrid Bergman e Robert Rossellini. isso, especialmente hoje eu gostaria que meus pais estivessem vivos para celebrar esta grande honra comigo.” Isabella também prestou homenagem a David Lynch, diretor do Blue Velvet, falecido há poucos dias e com quem compartilhou um grande amor e uma importante colaboração profissional: “Hoje, com essa alegria, minha mente não pode deixar de vagar, David Nossa colaboração foi fundamental para minha compreensão da atuação.” Rossellini disse que sua formação, “tudo o que tenho em mim, trouxe para minha atuação como Irmã Agnes em O Conclave, trabalhando sob a direção clara e incisiva de Edward. Berger, com seu elenco e equipe incríveis, especialmente o incomparável Ralph Fiennes.”

Vermiglio, de Maura Delpero, continua de fora



Vermiglio de Maura Delpero permanece fora do Dolby Theatre. O candidato oficial da Itália ao Oscar, Mountain Story, de Delpero, entrou na lista dos 15 melhores filmes internacionais, mas não superou os cinco principais obstáculos. O filmes internacionais indicados no Oscar de 2025 estão I Am Still Here do Brasil, Emilia Perez (França), Girl With The Needle (Dinamarca), Flow (Letônia) e Il Seme del Fico Sacro (Alemanha).

The Brutalist, Emilia Perez, Conclave, The Substance e Wicked entre os indicados para Melhor Filme



Dez filmes estão indicados na categoria de melhor filme no Oscar 2025. São eles Anora, Brutalista, Total Desconhecido, Conclave, Duna: Parte Dois, Emilia Pérez, Ainda Estou Aqui, Nickel Boys, The Substance e Wicked.

Dois desses filmes – Emilia Perez e Wicked – são musicais, e o terceiro, a cinebiografia de Bob Dylan, A Complete Unknown, tem um forte componente musical. Dois filmes também foram indicados para Melhor Filme Internacional: I’m Still Here e Emili Perez, o segundo vencedor de quatro prêmios Globo de Ouro, incluindo Melhor Musical/Comédia.

Brody, Chalamet, Ralph Fiennes, Domingo e Sebastian Stan foram indicados para Melhor Ator



Adrien Brody de The Brutalist, Timothée Chalamet como Bob Dylan em A Complete Unknown, Colman Domingo em Sing Sing, Ralph Fiennes como o aspirante a Papa em Conclave e Sebastian Stan, o jovem Donald Trump em O Aprendiz são indicados ao Oscar de Melhor Ator. herói. Junto com Stan, Jeremy Strong também foi indicado nos cinco melhores papéis coadjuvantes.

Gascon é a primeira mulher trans na corrida ao Oscar de Melhor Atriz



Fernanda Torres confirma o veredicto do Globo de Ouro e é indicada ao Oscar de melhor atriz. A estrela brasileira de Ainda Estou Aqui se junta a Karla Sofía Gascón, de Emilie Peres, vencedora de Melhor Atriz em Cannes e primeira mulher trans finalista do Oscar, entre os cinco primeiros. Cynthia Erivo de Wicked, Mikey Madison de Anora e Demi Moore de The Substance também chegaram entre os cinco primeiros.

Coralie Fargeat indicada para diretora, única mulher



Coralie Fargeat ficou entre os cinco primeiros de Melhor Diretor por The Substance. Ela é a única mulher na lista do diretor, mas já se previa que não haveria nenhuma. Ao lado dela estão Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist, Leão de Prata pela direção em Veneza), James Mangold (A Complete Unknown) e Jacques Audiard (Emilia Pérez).

Culkin e Jeremy Strong finalistas do Oscar de ator coadjuvante



Indicados ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante foram Yura Borisov de Anora, Kieran Culkin de A Real Pain, Edward Norton como Pete Seeger em The Complete Unknown, Guy Pearce, o brutalista Jeremy Strong, o advogado Roy Cohn em O Aprendiz sobre um jovem Donald Trump. . As indicações, anunciadas hoje em Beverly Hills, colocam Culkin e Strong, que contribuíram para o sucesso da franquia Succession como os ‘irmãos faca’ Roman e Kendall Roy, na disputa.

6 filmes exibidos no Festival de Cinema de Veneza indicados ao Oscar



A Bienal de Veneza “parabeniza calorosamente todas as personalidades e produções indicadas e Isabella Rossellini, indicada ao Conclave de Melhor Atriz Coadjuvante”, após as indicações ao Oscar de 2025, seis filmes foram apresentados na shortlist de indicações do Festival Internacional de Cinema de Veneza com um total de 17 nomeações.

Os seis filmes indicados são o Leão de Prata pela direção de Brutalista de Brady Corbett, o filme premiado pelo roteiro Ainda estou aqui de Walter Salles, Mario de Pablo Larraín, 5 de setembro – Transmissão ao vivo que mudou a história de Tim Fehlbaum e dois curtas de animação da seção Orizzonti da exposição 2023, In the Shadow of the Cypress de Hossein Molayemi e Shirin Sohani e Wander to Wonder de Nina Gantz.

O Brutalista recebeu dez indicações; Ainda estou aqui recebeu três indicações; Maria foi indicada para Melhor Fotografia, no dia 5 de setembro, para Melhor Roteiro Original. In the Shadow of the Cypress, de Hossein Molayemi e Shirin Sohani, e Wander to Wonder, de Nina Gantz, foram indicados para Melhor Curta-Metragem de Animação.

Por fim, Flow, indicado para Melhor Filme de Animação e Melhor Filme Internacional, participou do programa Venice Gap Financing Market como parte da Venice Production Bridge no 79º Festival de Cinema de Veneza em 2022.

Reprodução reservada © Copyright ANSA