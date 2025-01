Oscar adia anúncio de indicações em meio a incêndios florestais na Califórnia

As indicações ao Oscar serão adiadas quase uma semana em relação à data original, em meio aos incêndios florestais em curso na Califórnia.

As nomeações serão anunciadas em 23 de janeiro, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na segunda-feira.

“Estamos todos devastados pelo impacto dos incêndios e pelas profundas perdas sofridas por tantas pessoas na nossa comunidade”, afirmaram o CEO da Academia, Bill Kramer, e a Presidente da Academia, Janet Yang, num comunicado conjunto.

“A Academia sempre foi uma força unificadora dentro da indústria cinematográfica e estamos comprometidos em permanecer unidos diante das adversidades”.

Com os incêndios ainda ocorrendo na área de Los Angeles, a academia de cinema também estendeu o período de votação para nomeação de seus membros até sexta-feira. Originalmente, as nomeações deveriam ser anunciadas naquela manhã.

A organização que organiza o Oscar também tomou a decisão de cancelar o almoço anual dos indicados, um evento não televisionado mais conhecido pelas “fotos de classe” que produz anualmente. Os Prémios Científicos e Técnicos, anteriormente agendados para 18 de fevereiro, serão remarcados para mais tarde.

O 97º Oscar acontecerá no dia 2 de março no Dolby Theatre, com transmissão ao vivo na ABC a partir das 19h horário do leste dos EUA e transmissão ao vivo no Hulu.

As indicações ao Oscar foram adiadas em 2021 durante a pandemia de COVID-19.

A cerimónia em si também foi adiada, o que já tinha acontecido várias vezes antes: a cerimónia foi adiada uma semana devido às desastrosas inundações em Los Angeles em 1938.

Em 1968, foi adiado dois dias após o assassinato do Dr. Martin Luther King Jr. E em 1981, foi adiado 24 horas depois que o presidente Ronald Reagan foi baleado em Washington, DC.

A decisão de 1981 foi tomada quatro horas antes do início da transmissão.