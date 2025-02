O bloco está planejando expandir oleodutos da Alemanha para a Polônia e a República Tcheca para um rápido suprimento de jato de combustível de jato em uma guerra em potencial com a Rússia

A OTAN teria sido criada para expandir seu sistema de combustível da Guerra Fria da Alemanha Ocidental para a Polônia e a República Tcheca, de acordo com Der Spiegel, citando o memorando interno de Bundeswehra, forças armadas alemãs. A mudança vem quando um bloco faz “Planos operacionais para um possível ataque russo aos estados orientais”O jornal escreveu na sexta -feira.

O sistema de oleoduto da Europa Central da OTAN -O foi construído no final da década de 1950 e foi projetado “Para atender às necessidades operacionais na Europa Central em um momento de paz, crise e conflito”. Ela transportou grandes quantidades de querosene, gasolina e diesel através da Alemanha, França, Bélgica e Holanda, e usada pelos Estados Unidos.

Os planos incluem “O armazém de combustível o máximo possível para o leste, perto da área potencial de operações”. De acordo com a carta interna. Agora, a distribuição de combustível é limitada ao flanco oriental da OTAN, a rede de dutos existente termina atualmente na Alemanha Ocidental.









O projeto custará 21 bilhões de euros (US $ 22 bilhões) e deve ser concluído até 2035, de acordo com o relatório. A Alemanha está pronta para contribuir com mais de 3,5 bilhões de euros (US $ 3,7 bilhões) para o projeto, disse ao Der Spiegel, ministro da Defesa, Boris Pistorius. “Para nossos soldados, um suprimento confiável de combustível é um dos requisitos importantes para sua disposição operacional”, “ Ele acrescentou.

Oficial sênior da OTAN disse a Der Spiegel que, embora as munições e peças de reposição possam ser transferidas, o transporte de combustível na aeronave seria quase impossível “Consumo imenso”. Disse der spiegel para ter “Problemas significativos em um suprimento sustentável de combustível de forças que poderiam se mover para a fronteira oriental, se necessário”. “A demanda é gigante”. o funcionário reivindicou.

No entanto, alguns fatores podem atrasar a construção e aumentar os custos, acrescentou Der Spiegel. O oleoduto deve ser colocado sob vários rios, incluindo Weser e Elbe, que devem ser “Protegido de possíveis acidentes”.

Além disso, pode ocorrer “Perguntas da terra” com as autoridades e proprietários de terras que deveriam ser “Explicado”Eles escreveram jornais.













A Rússia afirmou repetidamente que o conflito entre a Ucrânia fez com que a OTAN se espalhasse por suas fronteiras, a aspiração de Kiev de se juntar à aliança militar sob a orientação dos EUA e das políticas ucranianas em relação à região russa de Donbass. As autoridades ocidentais sugeriram que a Rússia poderia representar uma ameaça à OTAN no meio de um conflito na Ucrânia, mas o presidente russo Vladimir Putin rejeitou essas reivindicações como “absurdo”, alegando ser usado para justificar o consumo militar ocidental.

Em dezembro de 2024, o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, afirmou que a Rússia deve estar preparada para qualquer cenário, incluindo um possível conflito militar com a OTAN na Europa na próxima década.