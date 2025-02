Ótima tecnologia de subida um ano após o surgimento do Senado

Com uma nova dinâmica emergente entre o Vale do Silício e Washington, alguns regulamentos de mídia social mais fortes e os pais estão preocupados com a espanada, apesar do impulso passado.

Na sexta -feira, marcou um ano desde que os líderes de cinco principais empresas de mídia social, Meta, Tiktok, Snap, Discord e X, foram grelhados para um comitê judicial do Senado sobre o impacto de suas plataformas nos jovens usuários.

O público controverso apresentou preocupações sobre os danos nas redes sociais no centro das atenções e expandiu a pressão sobre empresas e líderes políticos para fazer mais para proteger crianças e adolescentes.

Ao mesmo tempo, dois dos líderes, o CEO da Meta Mark Zuckerberg e o CEO do Snapchat, Evan Spiegel, pediram desculpas com as famílias das crianças que morreram ou foram seriamente danificadas devido a redes sociais.

Alguns defensores e famílias apreciaram o movimento, aguardando as mudanças se desenvolverem nos próximos meses. Mas no final do ano passado, grande parte da legislação sobre a segurança on -line das crianças não passou a linha de chegada de maneira a recuperar, em grande parte da Câmara.

Enquanto isso, os executivos de tecnologia agora parecem mais próximos do que nunca da órbita da Casa Branca, alimentando as preocupações dos defensores de que eles poderiam ter o ouvido do presidente Trump em relação aos seus interesses comerciais.

“Você tem que marcar Zuckerberg, para pedir desculpas às famílias que perderam crianças devido a seus produtos sob juramento para reverter essa política em desafio e, em seguida, o objetivo cínico, eu acho, para comprar sua saída das demandas atuais”, executivo de supervisão tecnológica A diretora Sacha Haworth disse.

Zuckerberg enfrentou a pior parte das críticas dos senadores de ambos os lados do corredor sobre como as plataformas da empresa, Facebook e Instagram representam riscos para crianças on -line.

Em meio à pressão do senador Josh Hawley (R-Mo.), O CEO da Meta enfrentou a platéia e pediu desculpas às famílias, incluindo Deb Schill, mãe de Becca, que morreu na mídia 18.

Schmill disse à Hill que “eu queria acreditar nele”, mas ele sabia que seus comentários “obviamente não são iguais”, estou disposto a sacrificar algo na minha vida, dinheiro para garantir que isso não aconteça com mais ninguém.

Enquanto Zuckerberg prometeu continuar o que ele chamou de “esforço de toda a indústria” para evitar danos futuros, suas decisões futuras contradiziam o que os pais esperavam.

“Há um ano, ele parou na nossa frente e pediu desculpas, disse que lamentou o que aconteceu com nossos filhos”, disse Schmill. “E então, imediatamente depois disso, ele voltou ao que sempre faz, escolhendo lucros sobre a segurança de nossos filhos”.

No início deste mês, Zuckerberg anunciou que a Meta eliminaria seu programa de verificação de fatos e o substituiria por um sistema de notas da comunidade.

Alguns democratas e grupos de segurança tecnológica criticaram o movimento, argumentando que era uma capitulação para Trump, que há muito lutou o que ele acha que é a censura de idéias conservadoras.

“Essa retirada de objetivos, que emula a descida caótica experimentada em X, apresenta uma experiência on -line muito menos segura e civil, especialmente para crianças”, Stephen Balkam, fundador e CEO do Family Online Safety Institute (FOSI) escreveu.

Enquanto Zuckerberg parece estar adotando uma nova posição sobre a moderação do conteúdo, Hawley sugeriu na sexta -feira que a luta contra a grande tecnologia não acabou.

“Os grandes gigantes tecnológicos como Mark Zuckerberg, da Meta, estão agora se distanciando do pôster de censura democrata porque podem ler os resultados de uma eleição”, disse Hawley ao The Hill. “Isso não significa que o Congresso deve esquecer o discurso conservador que suas empresas de mídia social silenciaram ou os usuários que exploraram. Devemos quebrar seus monopólios e dar poder aos americanos comuns.

As preocupações com censura também foram o que promoveu a liderança republicana da Câmara dos Deputados para se opor à Lei de Segurança das Crianças (KOSA), uma lei bipartidária polarizadora que visa criar mais proteção para menores online.

O projeto de lei, introduzido pelo Sens.

Johnson disse que planeja trabalhar nos princípios por trás de Kosa este ano e os porta -vozes de Blackburn e Blumenthal confirmaram que estão trabalhando para reintroduzir a Kosa.

Apesar da última sessão de impulso fracassado, os defensores são direcionados ao 119º Congresso com esperança mista de que a KOSA ou outra conta de segurança on -line vejam a luz do dia.

“Minha esperança é que a segurança on -line das crianças permaneça esse impulso bipartidário. Espero que este governo o considere um problema no qual eles podem vencer para proteger os jovens on -line ”, disse Zaman Qureshi, a Tecnologia Responsável do Activista do Grupo de Avocacia.

Blumenthal parecia otimista sobre o futuro de Kosa nesta semana, apontando o apoio do proprietário de X e o aliado de Trump Elon Musk, que apoiou o projeto no mês passado depois de negociar mudanças para abordar as preocupações de liberdade de expressão.

Snapchat, que também estava representado na platéia, era notavelmente um Early Liftor de Kosa.

Mesmo assim, a mudança de relacionamento entre as principais empresas de tecnologia e o presidente poderia apresentar um novo obstáculo se Trump for colocado do lado de seus esforços de lobby.

“Estou preocupado que cinco ou seis grandes CEOs de tecnologia se sentassem em seguida dizendo.

Qureshi provavelmente estava se referindo a Zuckerberg, junto com outros titãs tecnológicos, como Musk, CEO do Google, Slándar Pichai, e o fundador da Amazon Jeff Bezos, que participou da inauguração de Trump na semana passada, apesar das tensões anteriores com o presidente.

O evento mostrou um impulso para meses de grande parte da indústria se reconciliar com o presidente e seguiu as doações e viagens inaugurais ao resort Mar-a-Lago de Trump em Palm Beach.

Entre os que fizeram a viagem estava o CEO da Tiktok, Shou Zi Chew, já que sua plataforma de troca de vídeo enfrentou uma proibição iminente do governo nos Estados Unidos.

Chew levou o calor dos legisladores no público do ano passado nos laços da empresa com a China, que sustentou que a Tiktok nunca compartilhou nenhum dados do usuário com o governo chinês.

Meses depois, uma lei de desinvestimento ou proibição de Tiktok aprovou o Congresso com um apoio bipartidário generalizado e foi assinado pelo ex -presidente Biden. Ele deu à Matrix Company com sede no aplicativo até 19 de janeiro para se livrar do pedido ou enfrentar uma proibição nos Estados Unidos.

Enquanto Chew enfrentou o escrutínio do Congresso há um ano, Trump está dando a ele uma recepção muito mais quente enquanto trabalha com a empresa para chegar a um acordo depois de apoiar a proibição.

O aplicativo escureceu por quase 12 horas no início deste mês, mas foi trazido depois que Trump anunciou seus planos de adiar a proibição.

A medida colocou Trump em uma encruzilhada com alguns Falcons da China no Congresso, como o senador Tom Cotton (R-Ark), que disse este mês que a bydance deve concordar com uma desvantagem antes que Tiktok possa retornar aos Estados Unidos.

Cotton alcançou as manchetes durante a audiência no ano passado, quando pressionou repetidamente a mastigação de seus possíveis laços com o Partido Comunista Chinês. Chew apoiou, afirmando repetidamente que é Singapurense e não foi associado ao PCCH a qualquer momento.

Resta saber se os senadores podem avançar com o escrutínio de grande tecnologia com Trump no cargo.

Earl esta semana, Punchbowl News informou A Casa Branca está procurando parar o comitê do Senado para adotar regras de regras Dê a autoridade de citação unilateral do Presidente Ted Cruz (R-Texas) para investigar grandes empresas de tecnologia.

Cruzar Mais tarde ele disse a Punchbowl, “A censura da Big Tech gera a maior ameaça à liberdade de expressão neste país”.

Os defensores da tecnologia também têm atenção para outra legislação no Ano Novo, incluindo a lei de Take It Down de Cruz, que criminalizaria as imagens íntimas não -sensuais, incluindo o conteúdo feito com inteligência artificial. O Snapchat apoiou a última sessão da conta.

Andrew Zack, gerente de políticas da FOSI, sugeriu que a legislação precisasse estar mais limitada para aprovar o Congresso, chamando a Lei da Lei de “boa lei”.

“Não tenho esperança de que algo como uma política grande e radical, como Kosa ou o código de design apropriado para a idade, passará e, em seguida, o desafio legal resistirá”, disse ele, “então o próximo passo para mim seria esses mais estreitos, dirigidos, um problema no momento das faturas em vez de um grande e amplo ”.

A colina entrou em contato com as empresas envolvidas com o público no ano passado e a Casa Branca para comentar.

A Goal apontou várias ações necessárias para a segurança das crianças, incluindo o início do Instagram “contas adolescentes” e a introdução de novos recursos de segurança para evitar golpes de sexção.

Embora a discórdia estivesse presente no público, a plataforma não é necessariamente considerada “grande tecnologia” e, portanto, não era um foco importante do público.

“Oferecer uma plataforma segura e promover uma conexão significativa, especialmente para jovens, está no centro de tudo o que fazemos”, disse Kate Sheerin, diretora da política pública dos EUA para a colina. “A Discord continuará trabalhando com o setor, os pais, nossos parceiros na aplicação da lei, especialistas em segurança, organizações sem fins lucrativos e com líderes políticos em todo o mundo sobre essa prioridade compartilhada”.

Fonte