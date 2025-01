Ouça uma faixa exclusiva da trilha sonora de Flight Risk, de Antonio Pinto

ComingSoon tem o prazer de apresentar a música “Approach” do Risco de voo: trilha sonora original do filme Por António Pinto. Lakeshore Records lançará trilha sonora de Unstoppable digitalmente em 23 de janeiro de 2025.

Os créditos de composição de Antonio Pinto incluem uma série de projetos, incluindo o aclamado Cidade de Deus, Perfect Stranger, Self/less, Get the Gringo, o próximo filme Neon 2073 e muito mais. Ele recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original por “Despedida”, música que ele co-escreveu com Shakira para o filme Love in the Time of Cholera.

Confira abaixo “Approach” de Antonio Pinto da trilha sonora de Flight Risk:

Flight Risk é dirigido por Mel Gibson a partir de um roteiro escrito por Jared Rosenberg. Isso marca o retorno do ator de Coração Valente à direção depois de quase uma década desde o drama de guerra dirigido por Andrew Garfield, Hacksaw Ridge. O thriller de suspense é dirigido por Mark Wahlberg, que já colaborou com Gibson em Daddy’s Home 2 e Father Stu. O filme também é estrelado por Michelle Dockery e Topher Grace.

“Neste thriller de suspense de alto risco, Wahlberg interpreta um piloto que transporta um marechal da aeronáutica que acompanha um fugitivo ao julgamento. À medida que cruzam a natureza selvagem do Alasca, as tensões aumentam e a confiança é testada, pois nem todos a bordo são quem parecem”, diz a sinopse.

Risco de voo: trilha sonora original do filme