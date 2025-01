Ouça uma faixa exclusiva da trilha sonora de On Call, de Atli Örvarsson

ComingSoon tem o prazer de apresentar a música “Long Beach” do De plantão — Trilha sonora da série original do Prime Video por Atli Örvarsson. Lakeshore Records lançará trilha sonora de On Call digitalmente em 10 de janeiro de 2025.

Örvarsson é um compositor, diretor e músico islandês, vencedor do BAFTA e indicado ao Emmy, conhecido por mais de 40 trilhas sonoras de filmes, séries de televisão de sucesso e colaborações com artistas como Hans Zimmer, Ólafur Arnalds e Khalid. Alguns dos trabalhos de Örvarsson incluem créditos em Silo (pelo qual ganhou um BAFTA), Rams, Eurovision: The Story of Fire Saga e The Hitman’s Bodyguard. Atli também promove o talento islandês através do selo INNI e da orquestra SinfoniaNord.

On Call é um drama processual do Prime Video, criado por Tim Walsh e Elliot Wolf. A série segue o Departamento de Polícia de Long Beach e vários de seus policiais respondendo a várias chamadas de emergência nas ruas de Long Beach, Califórnia. A série é estrelada por Troian Bellisario, Brandon Larracuente, Eriq LaSalle, Lori Loughlin e Rich Ting.

Todos os oito episódios de On Call estrearão no Prime Video em 9 de janeiro de 2025.

Confira a música “Long Beach” de Atli Örvarsson da trilha sonora de On Call abaixo:

On Call é um drama policial visceral e cheio de adrenalina que segue uma dupla de policiais novatos e veteranos enquanto patrulham Long Beach, Califórnia. Incorporando uma combinação de câmera corporal, câmera de painel e imagens de celular para criar um efeito cinema verité, a série inovadora explora a moralidade de proteger e servir uma comunidade”, diz a sinopse oficial da série.

On Call — Trilha sonora da série original do Prime Video