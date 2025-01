Ousado e bonito: lista de todos que partirão até 2025

O ousado e o belo está de volta às manchetes. Ao longo dos anos, a série viu inúmeras saídas, desde mortes de personagens até saídas de atores da série. Da mesma forma, o ano de 2025 testemunhará a saída de muitos personagens que deixaram os fãs intrigados. Então, quem deixará The Bold and the Beautiful em 2025?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os atores que estão saindo da novela este ano.

Lista de todos os atores e personagens que deixarão The Bold and the Beautiful em 2025

Aqui está a lista de atores e personagens que deixarão The Bold and the Beautiful em 2025.

Matthew Atkinson como Thomas Forrester

Matthew Atkinson se juntou ao elenco da série em março de 2019. Os fãs gostaram de sua interpretação de Thomas, o charmoso personagem da Forrester Creations que também tem um lado complexo em sua história, principalmente no que diz respeito à dinâmica com os membros da família. Thomas é filho de Taylor Hayes e Ridge Forrester, irmão de Steffy e da falecida Phoebe, e meio-irmão de RJ Forrester. Ao longo do show, sua personagem enfrentou inúmeras lutas em sua vida profissional e pessoal, o que manteve o interesse dos espectadores.

No entanto, Atkinson deixou oficialmente a série depois de vários anos. Os fãs podem ter antecipado sua saída quando seu personagem, Thomas, foi enviado para a França, levando à conclusão de sua história. Além disso, seu nome também foi removido dos créditos de abertura do programa. O motivo da saída ainda não está claro e os fãs certamente sentem falta da presença calorosa de Atkinson no programa.

Joshua Hoffman como RJ Forrester

Outro ator que deixou The Bold and the Beautiful não é outro senão Joshua Hoffman, que interpreta RJ Forrester. Como filho único de Ridge Forrester e Brooke Logan, RJ trouxe inúmeras reviravoltas para a série. Hoffman apareceu pela primeira vez no programa em 2023, substituindo Anthony Turpel e Mace Coronel. No entanto, o ator parece não fazer mais parte do show e seu nome não apareceu nos créditos de abertura da série no final de dezembro. Embora existam muitas teorias sobre sua saída, nem os criadores do programa nem Hoffman revelaram o motivo de sua saída.