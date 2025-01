Ousado e bonito: por que os fãs acham que Carter e Daphne podem acabar juntos

Os fãs começaram a especular que Carter e Dafne provavelmente poderia desenvolver um vínculo romântico nos próximos episódios de O ousado e o belo. Essas especulações aumentaram desde que Daphne, interpretada por Murielle Hilaire, foi recentemente apresentada ao programa. Steffy Forrester, que pretende recuperar o controle dos negócios de sua família, contratou Daphne.

No entanto, os fãs acreditam que Steffy poderia estar orquestrando um plano para reunir Carter e Daphne para promover suas ambições. Veja como:

Carter e Daphne acabarão juntos em The Bold & the Beautiful?

Steffy quer ver Carter e Daphne juntos por causa de seus planos de mudar a liderança existente. Portanto, existe a possibilidade de surgir uma complexa história romântica entre os dois.

Steffy Forrester está determinada a destronar a atual liderança da Forrester Creations. No entanto, ela não poderia fazer isso sozinha, então elaborou um plano estratégico para contratar Daphne Rose, uma renomada fabricante de fragrâncias. A nova linha de Daphne impressionou Carter e Hope, garantindo-lhe uma posição na empresa.

Agora que o plano inicial de Steffy deu certo, ela quer que Daphne trabalhe como espiã e lhe traga qualquer informação confidencial da empresa que possa ser usada para minar a liderança atual. Na Forrester Creations, enquanto a luta pelo poder entre Steffy, Carter e Hope continua, Steffy já colocou seu plano em ação.

Ela ordenou que Daphne ganhasse a confiança de Carter e o abordasse para obter informações privilegiadas. Steffy deseja que Daphne consiga isso por meio de uma colaboração profissional ou de um relacionamento romântico. Uma conexão romântica aumentaria significativamente as chances de sucesso de Steffy, pois poderia afetar a associação de Carter com Hope e influenciar sua tomada de decisão.

O plano de Steffy levou muitos a acreditar que Daphne e Carter acabarão juntos. No entanto, o relacionamento deles não será fácil, pois certamente surgirão inúmeras complexidades. Além disso, a traição e o desgosto parecem inevitáveis ​​para Carter se ele descobrir as verdadeiras intenções de Daphne.

Os fãs podem assistir todos os episódios de The Bold and the Beautiful na CBS.