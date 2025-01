Ousado e bonito: por que os fãs acham que o Dr. Li matou Tom Starr?

Os fãs suspeitam do Dr. Li Finnegan de Naomi Matsuda e se perguntam se ela matou Tom Starr em O ousado e o belo. Apresentada em 2021, ela é ex-esposa do Dr. Jack Finnegan, cuja última história deixou a Internet dividida. Seu envolvimento na verificação da paternidade de Luna, combinado com seu comportamento suspeito, fez dela a principal suspeita. Então o Dr. Li realmente matou Starr?

Aqui estão os detalhes.

Li matou Tom Starr em The Bold and the Beautiful?

No momento em que este livro foi escrito, não estava confirmado se o Dr. Li tinha algum envolvimento no assassinato de Tom Starr em The Bold and the Beautiful. No entanto, muitas teorias levantaram suspeitas sobre ela. Além disso, Luna já admitiu ter matado Tom.

Eventos recentes na história da Dra. Li deixaram muitos se perguntando se ela está potencialmente ligada de alguma forma ao assassinato de Tom Starr. Os fãs apresentam vários pontos de vista com base nas últimas ações de Li, determinado a descobrir a paternidade de Luna. Faça alguns testes usando amostras de sangue e fígado de Tom. Em particular, suas reações na cena do crime alimentaram especulações de fãs de que ela é a principal suspeita.

O debate sobre o suposto crime da Dra. Li surgiu de uma postagem no Facebook, na qual muitos fãs acreditavam que ela era a assassina, enquanto alguns pareciam apoiá-la, alegando que ela era inocente. Muitos telespectadores acham que ele realizou um teste de paternidade para verificar se matou a pessoa certa. Além disso, seu comportamento suspeito em torno do assassinato também atraiu a atenção. (através sportskeeda)

No entanto, alguns fãs não acreditam nessa afirmação, visto que Luna já foi considerada a assassina de Tom Starr. Eles não acreditavam que a realização de um teste de paternidade tivesse algo a ver com a ocultação de um assassinato. Várias outras teorias também estão adicionando uma camada intrigante ao envolvimento geral do Dr. Li no assassinato de Tom.