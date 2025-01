Ousado e bonito: por que os fãs acham que Taylor e Ridge vão se separar novamente

Desenvolvimentos recentes na história de Taylor Hayes e Ridge Forrester em O ousado e o belo Eles deixaram muitos se perguntando se iriam se separar novamente. Conhecido como ‘Tridge’, o casal se cruzou na década de 1990, quando Ridge já era casado com outra pessoa. Eles se casaram duas vezes e passaram por muitos altos e baixos. Depois de ser separada várias vezes, Ridge indeciso continua vacilando entre ela e Brooke, causando dor emocional. Houve alguns momentos estressantes recentemente que levaram as pessoas a se perguntarem se Tridge iria terminar.

Será que Taylor Hayes e Ridge Forrester terminarão novamente em The Bold and the Beautiful?

Ainda não está claro se Taylor Hayes e Ridge Forrester terminarão ou não em The Bold and the Beautiful. No entanto, as atuais situações tensas entre Brooke, Taylor e Ridge fazem os fãs pensarem assim.

A premissa atual mostra Taylor e Ridge cada vez mais próximos, causando uma ruptura potencial no vínculo deste último com Brooke. Ridge também pediu a Taylor para morarem juntos e o romance deles parece estar forte atualmente. Enquanto Brooke estava absorta com a chegada de Steffy para recuperar o controle da empresa, seu namorado estava ocupado renovando o relacionamento com a ex.

Brooke, no entanto, fica sabendo da proximidade de Ridge com Taylor depois que Donna a conta sobre seus momentos íntimos. Isso quebrou o vínculo entre Brooke e Taylor, já que a primeira agora não gosta dela e também a acusou de traição. No entanto, Taylor refutou suas afirmações e revelou que os movimentos atuais de Brooke causaram-lhe angústia. Enquanto Brooke continua a lidar com sua recente mágoa após romper com Ridge, as tensões continuam a crescer dentro do triângulo amoroso.

Os espectadores podem esperar que Taylor e Ridge enfrentem outra onda de dificuldades em seu relacionamento devido às emoções de Brooke e à atual luta pela liderança da Forrester Creations. Para evitar Brooke, Ridge busca conforto em Taylor, porém, ela pode ser ameaçada se cometer um erro. Isso pode levar a problemas de traição e confiança e colocar uma pressão potencial em seu vínculo renovado.