Outlander: Blood of My Blood Teaser Trailer provoca história de amor épica dos pais de Claire Fraser

Starz compartilhou o primeiro Outlander: Sangue do meu sangue trailer do próximo drama prequela, que deve estrear neste verão. Isso acontece antes da estreia do final da sétima temporada do programa original, amanhã.

“A prequela segue dois casais que lutam contra todas as probabilidades para ficarem juntos enquanto suas histórias de amor se desenrolam ao longo do tempo”, diz a sinopse oficial. “Dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial às acidentadas Terras Altas da Escócia do século XVIII, duas histórias de amor predestinadas devem desafiar as forças que procuram separá-las, cruzando-se de maneiras surpreendentes e imprevistas.”

Assista ao trailer de Outlander: Blood of My Blood abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer de Outlander: Blood of My Blood?

O vídeo destaca as histórias de amor épicas dos pais Claire Randall e Jamie Fraser, dois casais que enfrentaram obstáculos difíceis por seu amor. Harriet Slater (Pennyworth) e Jamie Roy (Condor’s Nest) interpretam os pais de Jamie, Ellen MacKenzie e Brian Fraser, enquanto Hermione Corfield (The Road Dance) e Jeremy Irvine (Mamma Mia! Here We Go Again) interpretarão os pais de Claire. Júlia Moriston. e Henry Beauchamp.

Inspirado na série de romances mais vendidos de Diana Gabaldon, Outlander: Blood of My Blood é escrito e produzido pelo showrunner Matthew B. Roberts. Os produtores executivos são Ronald D. Moore e Maril Davis, que desenvolveram a série de televisão original através da Tall Ship Productions. Vem do produtor executivo Story Mining & Supply Company e da Sony Pictures Television, com Gabaldon também contratado como produtor consultor.