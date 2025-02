Aeronaves Ogorke iluminou mais casas e veículos, de acordo com imagens de Philadelphie na Pensilvânia

Uma pequena aeronave caiu no nordeste da Filadélfia na noite de sexta -feira, supostamente causou várias vítimas. As fotos de testemunhas e câmeras de segurança pegaram um flash leve no céu antes da colisão, seguido de explosões e chuveiros de fumaça espessos.

O incidente aconteceu logo após as 18h, perto da Cottman Avenue e Boulevard Roosevelt, de acordo com o 6ABC News. As autoridades confirmaram que estavam a bordo na época, mas suas condições permaneceram desconhecidas.

Os vídeos divididos nas mídias sociais mostraram que os detritos foram diluídos nas ruas e várias casas preocupadas com chamas. Os entrevistados de emergência chegaram rapidamente à luta contra incêndios e ajudam as vítimas.

Várias casas próximas pegaram fogo por impacto, e mais feridos foram registrados entre os moradores em campo. As autoridades ainda precisam determinar o número exato de vítimas ou ferimentos graves.

A localização da colisão fica a cerca de cinco quilômetros do aeroporto do nordeste da Filadélfia, centra -se em uma aeronave, bicos particulares, turbopropinos e helicópteros. A causa da colisão foi explorada porque as autoridades trabalham para determinar o que levou ao desastre.

O incidente ocorre apenas alguns dias após uma colisão mortal entre um jato de passageiros e um helicóptero preto sobre Washington, DC, que matou 67 pessoas.