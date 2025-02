Outro favor simples da primeira foto mostra Blake Lively e Anna Kendrick

A Amazon MGM Studios lançou um novo Outro favor simples Primeira look fotoVista anterior da próxima sequência do filme de 2018 com o simples favor, estrelado por Anna Kendrick e Blake Lively.

Dirigido por Paul Feig, Um favor simples Foi lançado nos Estados Unidos em 2018. O filme de thriller do crime, estrelado por Anna Kendrick, enquanto Stephanie Smothers e Blake animam como Emily Nelson/Hope McLanen. O novo filme verá o casal retornar aos seus papéis, enquanto tenta navegar por um assassinato que ocorre durante o casamento de Emily em Capri, Itália.

O elenco do filme também inclui Henry Golding, Allison Janney, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone e Alex Newell. O roteiro vem de Jessica Sharzer e Laeta Kalogridis, baseados em personagens criados por Darcey Bell.

Confira a nova foto de outro favor simples abaixo:

“Stephanie Smothers (Anna Kendrick) e Emily Nelson (Blake Lively) se encontram na bela ilha de Capri, Itália, para o casamento extravagante de Emily com um rico empresário italiano”, diz a sinopse oficial. Juntamente com convidados glamourosos, aguarde o assassinato e a traição para o RSVP para um casamento com mais voltas e curvas do que a estrada de Marina Grande até a Praça da Cidade de Capri.

“Eu não poderia estar mais empolgado por estar de volta ao meu festival favorito no mundo, onde lançamos com sucesso as damas de honra e espionagem, e não posso começar a dizer como estou honrado por nosso filme abrir tudo. Evitei fazer sequelas para qualquer um dos meus filmes, mas esses personagens eram engraçados demais para não visitar novamente ”, disse Feig em comunicado. “Então, para poder ter Anna, Blake, Henry, Andrew, Michele, Elizabeth, Alex e eu vemos nosso filme com o Great SXSW Audience é um evento da lista de desejos. Para a banda Dwight Yoakum para o slot superior”.

Outro favor simples será lançado em todo o mundo em vídeo em 1 de maio de 2025.