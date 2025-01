Outro leopardo avistado em Alipiri de Tirupati; Homem cai da bicicleta em pânico

Outro avistamento de leopardo perto de Alipiri, no sopé de Tirumala, desencadeou uma nova onda de pânico entre os moradores de Tirupati, bem como entre os viajantes que frequentam a rodovia durante a noite.

D. Muni Kumar, que trabalha como funcionário contratado no Hospital Aswini de Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) em Tirumala Hills, teve um encontro repentino com um leopardo no sábado (11 de janeiro de 2025) em Saluva Narasimharaya Marg (Alipiri Road -Cherlopalli) . , próximo às instalações do Parque Zoológico Sri Venkateswara.

De repente, o leopardo saltou do canteiro central da estrada para atravessar a estrada e entrar na floresta adjacente. Muni Kumar, que viu o felino de perto, entrou em pânico e tentou fugir da divisa, quando seu veículo derrapou e caiu na estrada. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça e no ombro.

Outros utentes da estrada conseguiram interná-lo no Hospital Geral do Governo do SVR Ruia, de onde foi transferido para o hospital do SVIMS, onde se encontra em recuperação. O oficial florestal da TTD V. Srinivasulu e o oficial florestal (Tirupati Wildlife Management Circle) Sudarshan Reddy chegaram ao local e identificaram as marcas do pug leopardo.

Movimento frequente

Os leopardos têm feito aparições frequentes nesta estrada nos últimos meses, causando arrepios na espinha dos usuários da estrada e deixando os funcionários do Departamento Florestal noites sem dormir. O último avistamento foi relatado há apenas um mês.

Fazendo fronteira com a floresta de Tirumala, a região está atualmente repleta de instituições de alto nível como a Universidade Védica Sri Venkateswara, a Universidade Veterinária Sri Venkateswara, a Faculdade Agrícola ANGRAU Sri Venkateswara, o SVICCAR (Instituto do Câncer Tata), o Hospital de Olhos SV Aravind, Bharatiya Vidya Bhavan, Andhra. Instituto Estadual de Gestão Hoteleira e Tecnologia de Catering de Pradesh, SVBC Canal etc

A maioria das instituições está situada de um lado da estrada, enquanto a floresta fica do outro lado da rodovia de seis pistas, fazendo com que a fronteira porosa não seja uma barreira ao movimento dos animais. Mesmo neste trecho da estrada, veados são vistos regularmente.

Muitas instituições não instalaram câmaras CCTV ao longo da periferia do muro do complexo adjacente à estrada para facilitar o registo contínuo do movimento dos animais. A presença de tal sistema pode ajudar os detetives florestais a rastrear o caminho percorrido pelos animais selvagens e adivinhar o padrão, se houver.

Os utentes das estradas surpreendidos são muitas vezes apanhados desprevenidos ao avistar um animal desconhecido, especialmente depois de escurecer, e alertam o pessoal de segurança do TTD em Alipiri, que por sua vez o transmite aos seus homólogos do Departamento Florestal.

Na ausência de um mecanismo oficial, os utentes das estradas são actualmente a única fonte de informação para o governo sobre o movimento de animais.