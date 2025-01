Outsiders, os líderes políticos permitiram que a Vengaivayal entrasse depois de dois anos para o funeral

Pela primeira vez em dois anos, os estranhos e representantes dos partidos políticos foram autorizados a entrar em Vengaivayal, uma vez que a vila testemunhou o funeral de Karuppayi, 84 anos, a avó de um dos réus no caso no caso de contaminação do humano Resíduos, de acordo com o CB-CID, de acordo com o relatório do CB-CID. Karuppayi morreu quinta -feira de manhã.

A polícia confirmou que as restrições de entrada foram temporariamente relaxadas na tarde de quinta -feira para permitir que os membros da família e outros participem dos ritos finais. No entanto, as restrições acima seriam restauradas no sábado.

O funeral de Karuppayi ocorreu na sexta -feira, sob a supervisão da polícia, já que seu neto Murali Raja é um dos três réus no caso relacionado à contaminação de um tanque de água mais alto em uma área residencial de casta programada de Vengaivayal. O caso está pendente no Tribunal de Primeira Instância, de acordo com a Lei da Prevenção de Atrocidades (Lei POA) em Pudukkottai.

A polícia está restringindo a entrada da vila nos últimos dois anos, citando a sensibilidade do caso atual. Quando os parentes do falecido chegaram ao funeral, eles foram inicialmente negados a entrada, o que causou protestos aos moradores locais na quinta -feira de manhã. Após as discussões, a administração do distrito e a polícia de Pudukkottai permitiram que estranhos entrassem na vila a partir da tarde para os ritos finais.

Entre os líderes políticos presentes estavam os líderes da CPI (M), incluindo Gandarvakottai MLA M. Chinnurai e o secretário do Distrito S. Shankar.

Uma equipe de mais de 100 pinturas de Viduthalai Chirututhaigal Katchi (VCK), liderada pelo porta -voz do estado do Partido Paavalão e pelo secretário da ala juvenil Sangathamonhan, juntamente com os secretários distritais de Pudukkottai, entrou na vila para o funeral.

Conversando com O hinduPaavalan disse: “É lamentável que nos permitissemos entrar no povo apenas para um funeral. Instamos a polícia a levantar essas restrições. Ao nos permitir entrar, a equipe da mídia negou a entrada e permaneceu do lado de fora. As pessoas se sentem como uma ilha isolada. Ficamos lá por mais de duas horas.

Ele criticou o CB-CID por adiar o lançamento de seu relatório final. “Queremos saber que tipo de evidência científica eles estão apresentando”, perguntou ele.

Os protestos em andamento, que ocorreram desde que o relatório preliminar do CB-CID foi publicado, parou temporariamente na quinta e sexta-feira devido ao funeral.