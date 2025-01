OVNIs e drones: como se preparar para o desconhecido final

Mesmo se você não fizer isso”eu quero acreditar”, é hora de se preparar para isso.

Ao longo da maior parte da história humana, aqueles que acreditaram em OVNIs foram considerados malucos e nunca foram levados a sério. Contudo, nos últimos anos, as atitudes começaram a mudar, provavelmente devido à evidência crescente de mistérios não resolvidos e de vozes credíveis que se apresentam para partilhar as suas experiências e exigir respostas.

Com Audiências de OVNIs no Capitólio e o recente alarme sobre avistamentos inexplicáveis ​​de drones No Nordeste, algo mudou na sociedade americana.

No centro da integração dos OVNIs está o jornalista Ralph Blumenthal, que se aposentou de sua carreira de 45 anos no New York Times em 2009. Quando a jornalista Leslie Kean o abordou com uma pista, ele voltou à briga para colaborar em uma história que iria mudar a natureza do discurso sobre OVNIs.

Um funcionário do Pentágono chamado Luis Elizondo estava ameaçando renunciar por frustração e tornar pública a informação sobre um grupo de trabalho secreto dentro do Pentágono que havia sido criado para investigar OVNIs.

“Naquela época, o Pentágono não estava oficialmente envolvido no negócio de OVNIs”, diz Blumenthal. “Ninguém sabia que eles estavam estudando OVNIs, então foi uma grande revelação”.

Blumenthal contatou o editor executivo do New York Times, Dean Baquet, sobre o assunto e, para sua surpresa, obteve luz verde para publicar a história. O resultado foi um sucesso de bilheteria, história de primeira página publicado em dezembro de 2017, investigando especificamente o “misterioso programa de OVNIs” do Pentágono.

“Foi a primeira vez que uma publicação convencional se interessou realmente por OVNIs e desempenhou um papel enorme em torná-la respeitável”, diz Blumenthal. “Até então, o tema era considerado marginal. Fizemos histórias de acompanhamento sobrepilotos que tiveram experiência com OVNIs,histórias sobre quase acidentese até tocourecuperação de OVNI acidentadae os materiais que foram recuperados.”

Com o tempo, os OVNIs passaram a ser chamados de UAPs (Fenômenos Anômalos Não Identificados), pois os avistamentos não ocorreram apenas no ar, mas também vieram do oceano.

Uma tempestade de forças-tarefa governamentais ostentando uma sopa de letrinhas de siglas como AARO (Office de solução de problemas de todos os domínios) veio desde então à luz e é agora evidente que, apesar de décadas de negações, o governo dos EUA estuda o fenómeno há anos. Blumenthal observa que “todas as informações importantes são confidenciais, então só poderíamos ir até certo ponto com nossos relatórios”.

Apesar da mudança sísmica de atitude, ainda há muitas coisas que escapam à nossa compreensão. Agora que o governo reconhece que existem navios nos céus e emergindo dos mares que eles não compreendem (e não podem atribuir de forma credível à tecnologia humana), é altura de os sectores público e privado tomarem medidas para se prepararem para cenários que poderia potencialmente perturbar a vida diária.

É aqui que entramos: no mundo da segurança corporativa, assessoramos os clientes no que é conhecido como planejamento de continuidade de negócios. A ideia é simples: ajudar as empresas a prepararem-se para eventos de baixa probabilidade mas de alto impacto, como ataques terroristas ou desastres naturais como furacões e terramotos. Desenvolvemos planos sobre como continuar operando diante de eventos extremamente perturbadores que poderiam paralisar ou mesmo destruir as operações.

Dadas as evidências mais fortes que sugerem que podemos não estar sozinhos no universo (e podemos até ser visitados por alienígenas), parece prudente que setores-chave da sociedade considerem o planeamento para tais possibilidades.

O recente mistério dos drones sobre Nova Jersey é um bom exemplo. Até agora, não houve nenhuma explicação credível para os avistamentos testemunhados na Costa Leste. A incapacidade do governo de comunicar eficazmente alimentou rumores e especulações para preencher o vazio. Não é difícil imaginar um cenário em que o pânico atinja uma massa crítica e perigosa.

O governo deveria ter um plano de comunicação claro e atual em casos deste tipo. As forças policiais deveriam receber informações precisas sobre os objetos vistos no céu: fazem parte do tráfego aéreo regular ou algum tipo de teste do governo? O bloqueio das agências públicas e essenciais poderia criar histeria e pânico, levando a uma infinidade de repercussões perigosas.

A bem armada população americana provavelmente deveria ser instruída a não atirar em objetos no céu (seria ótimo evitar uma guerra intergaláctica). Dada a possibilidade de a comunicação electrónica falhar em algum tipo de evento anómalo, os agentes policiais devem ter formas de comunicar com a população em geral através de diferentes meios.

Resumindo: se o governo está a levar isto suficientemente a sério para estudar cuidadosamente a questão, os responsáveis ​​pela segurança pública deveriam ter alguns planos básicos para manter a ordem, pelo menos melhores do que os que vimos em Nova Jersey nos últimos meses.

As empresas também devem planejar. Claro, a mera ideia de uma enorme nave alienígena sobrevoando uma grande cidade americana, ou mesmo descendo e fazendo contato conosco, supera as necessidades das empresas, mas não temos ideia de como esse contato funcionaria.

Os chefes de segurança, muitos dos quais dirigem jatos particulares, dizem que são questionados sobre esta questão e admitem que não têm respostas. A comunidade da aviação, especificamente, tem estado no centro da questão há anos, com pilotos comerciais, civis e militares relatando encontros com objetos inexplicáveis. No entanto, tem havido um histórico de desencorajamento de relatórios sobre UAPs, muito menos de trabalho em planos de emergência reais.

Estabelecer protocolos simples relacionados à segurança e às comunicações não é impossível e faria muito sentido. Há muito que não sabemos sobre os OVNIs, mas também sabemos muito mais do que sabíamos há uma década. Por que não aproveitar essas informações e estabelecer planos básicos para manter todos seguros e informados?

Jeremy Hurewitz é o autor de “ Venda como um espião“e o chefe de Academia Interfor , um gabinete de palestrantes e treinamento composto por membros seniores das comunidades de segurança e inteligência.

Fonte