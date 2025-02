Ovos de Páscoa do trailer Fantastic Four

É Os Quartos Fantásticos: Primeiros passos Trailer cheio de ovos de Páscoa de Vingadores? O trailer sugere uma ligação entre o Baxter Building e a Torre dos Vingadores, que causou teorias sobre sua conexão. Com o filme ambientado em uma linha do tempo alternativa, isso poderia explicar o retorno de Robert Downey Jr. como Doutor Doom?

Vamos quebrar os maiores ovos de Páscoa, desde retornos clássicos de chamadas em quadrinhos a faixas multiverais e laços ocultos da MCC.

Lista de todos os ovos de Páscoa no trailer Fantastic Four: First Steps

Aqui está uma lista dos principais ovos de Páscoa e referências no avanço recentemente divulgado do Fantastic Four: First Steps.

Herbie

O trailer apresenta Herbie, o assistente robótico do Quarteto Fantástico, visto ajudando em uma cena de cozinha com a coisa. Esta é uma piscadela para o papel de Herbie em quadrinhos e adaptações animadas, como o assistente da equipe.

John Malkovich como fantasma vermelho?

John Malkovich aparece como um personagem misterioso que sai das sombras. Seus longos cabelos brancos e barba sugerem que ele poderia interpretar Ivan Kragoff, também conhecido como Ghost Red, um cientista soviético obcecado por radiação cósmica.

História de origem causada

O trailer inclui imagens encontradas na missão espacial do equipamento, sugerindo sua exposição à radiação cósmica. Embora o filme não seja uma história de origem tradicional, esses vislumbres confirmam que sua transformação será reconhecida.

Trajes retrô em quadrinhos

Os trajes azuis dos quatro fantásticos, completos com o emblema clássico “4”, coincidem com seus designs de quadrinhos originais. Combinado com a estética da década de 1960 do filme, isso reforça o estilo retro-faturo.

Design de Galactus

Galactus aparece como uma sombra enorme que está vindo sobre a cidade de Nova York. Sua silhueta e capacete confirmam uma adaptação fiel de sua aparência cômica.

A coisa, a tocha humana e os poderes da mulher invisível

O trailer destaca a força da coisa, a tocha humana que voa em chamas e a mulher invisível formando campos de força. Reed Richards Stretch Skills estão notavelmente ausentes.

Fantasti-STill

O trailer mostra brevemente o icônico carro fantástico que desliza pela cidade, marcando sua primeira aparição na ação ao vivo desde 2007.

O Quarteto Fantástico já é famoso

Uma cena mostra crianças com bens temáticos, o que sugere que a equipe já é conhecida em seu universo.

Implicações multiversas

As equações de Reed Richards se referem a “outro universo”, sugerindo o eventual crossover da equipe com o maior MCU.

Uma ameaça cósmica misteriosa

As bolas de fogo que a chuva do céu sugerem uma incursão ou a chegada de Galactus, estabelecendo um conflito cósmico de alto risco.

Ausência de surfista de prata

Apesar da presença de Galactus, falta o surfista de prata. Julia Garner foi escolhida como Bola-Bal, o que sugere que sua revelação está sendo salva mais tarde.

Michael Giacchino Score

O trailer estreia a pontuação de Michael Giacchino, terminando com uma interpretação coral de “Fantastic Four”, reforçando o tom retrô do filme.

Fantastic Four e Avengers Tower Connection

O Baxter Building se parece muito com a torre dos Vingadores em design e localização, sugerindo uma conexão entre os dois em cronogramas diferentes.

Link Doctor Doom de Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. retornará como Doutor Doom em Vingadores: Juízo Final. A especulação sugere que Doom pode ter desempenhado um papel na história do Baxter Building, que o vincula ao legado de Tony Stark.