Pabowo: a Indonésia Press deve priorizar os interesses da nação e das pessoas

Yakarta, vivo – O Presidente Pabowo Subianto deseja um Feliz Dia Nacional da Imprensa (HPN) 2025. O chefe de Estado disse que a imprensa é um pilar importante na vida da democracia no país.

“Durante essas 8 décadas, a imprensa indonésia tornou -se um pilar importante na vida democrática, expressando a verdade e fornecendo informações precisas ao povo da Indonésia”, disse Pabowo, domingo, 9 de fevereiro de 2025.

 Ilustração de jornalistas ou imprensa.

O ex -ministro da Defesa apreciou o trabalho árduo dos jornalistas do país para continuar servindo com alta dedicação, apesar de os desafios enfrentados serem cada vez mais complexos.

“Eu também entendo que o mundo da imprensa atualmente enfrenta várias dinâmicas de dentro e fora do país, irmãos e irmãs”, disse ele.

Segundo ele, uma imprensa profissional é aqueles que têm integridade. Eles são considerados um ativo para uma nação.

“Mas devo lembrá -lo de que a imprensa indonésia deve sempre priorizar os interesses da nação indonésia e que o povo indonésio deve estar ciente dos esforços para controlar seus pensamentos e influenciar o curso das opiniões das pessoas usando uma grande capital, há tendências neste mundo Tenha capital que domina a mídia e deseja influenciar as pessoas de certos países “, afirmou.

