Pabowo conhecerá Jusuf Kalla, o que você está discutindo?

Yakarta, vivo O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, estava programado para se reunir com o décimo e duas vezes vice -presidente da República da Indonésia, Jusuf Kalla (JK). A reunião foi agendada no Palácio Presidencial, Central Yakarta, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

O Ministro da Agricultura (Mentan), Amran Sulaiman, confirmou a reunião planejada. Amran até disse que foi convidado a participar da reunião entre Pabowo e JK.

“Acompanhando o presidente, ele quer uma reunião, ajudamos. Sim, parece que o Sr. JK”, disse Amran a jornalistas no complexo presidencial do Palácio, Central Yakarta.

 O presidente do Partido Gerindra, Pabowo Subianto, realizou uma reunião com o ex -vice -presidente Justuf Kalla (JK) na residência JK, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, South Yakarta, terça -feira, 2 de maio de 2023.

Mesmo assim, Amran relutava em revelar o que seria discutido na reunião de Pabowo e Justuf Kalla.

“Mais tarde, vou transmitir depois de falar. Acabamos de chegar de Indramayu. Mais tarde, transmitiremos, sim”, disse ele.

Ele relatou anteriormente que o décimo e duas vezes presidente da República da Indonésia, Jusuf Kalla, também conhecido como JK, entregou uma mensagem ao Presidente -Elect 2024, Pabowo Subianto, de modo que o governo que sempre era o próspero do povo.

“Para que a boa governança seja, o bem -estar da comunidade”, disse Jusuf Kalla após o lançamento do Livro do Gabinete da Indonésia Unido, no JCC, Senayan Yakarta na quinta -feira, 10 de outubro de 2024.

Além disso, Jusuf Kalla também espera que o governo na era de Pabowo possa priorizar a polícia. Ele perguntou, para que a prática da aplicação da lei possa ser bem aplicada. “E implementa bem a lei”, disse Jusuf Kalla.