Pabowo dirigiu a audiência inaugural do Conselho de Defesa Nacional, esta é uma lista de funcionários presentes

Bogor, vivo – Presidente Prabowo Subianto presidiu a audiência inaugural do Conselho Nacional de Defesa (DPN) no Palácio de Bogor na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025. Segundo a observação de Viva no local, o presidente Prabowo foi acompanhado pelo vice -presidente da República do República da Indonésia, Gibran Rakabuming Raka.

Havia vários funcionários que participaram da reunião inaugural, incluindo o consultor especial do Presidente de Assuntos Nacionais de Defesa, Dudung Abdurachman; Procurador -Geral St. Burhanuddin; Bin Herindra Head; Chefe da Polícia Nacional Listyo Sigit Pabowo; Comandante geral do TNI AGUS SUBIYANTO.

 O presidente indonésio, Pabowo Subianto, presidiu uma sessão de gabinete plenário no complexo presidencial do palácio, no centro de Yakarta, quarta -feira, 22 de janeiro de 2025. Foto: Captura do YouTube do Secretariado Presidencial

Então, o secretário do Gabinete, major Teddy Indra Wijaya; Ministro de Estado Hadi; Ministro das Finanças Sri Mulyani; Ministro de Relações Exteriores sugerir; Ministro do Interior Tito Karnavian; O ministro da Defesa Sjafrie Sjamseeddin; Ministro da Coordenação de Direitos Jurídicos, Humanos, Imigração e Correções Yusril Ihza Mahendra e Coordenadora de Desenvolvimento Humano e Cultura de Pratikno.

Além disso, o ministro da Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento de Sanderihan Agus Harimurti Yudhoyono; Ministro Coordenador de Assuntos Políticos e Segurança Budi Gunawan; Ministro Coordenador da Divisão de Alimentos Zulkifli Hasan; Ministro Coordenador de Empoderamento da Comunidade Muhaimin Iskandar.

Então, o chefe da Mariscal da Força Aérea (Ksau) Tni M. Tonny Harjono; Chefe do Gabinete do Exército (KSAD) General Maruli Simanjuntak e Chefe do Almirante do Gabinete Marinho (Ksal) Muhammad Ali.

Naquela ocasião, Pabowo disse que o papel vital dos problemas de defesa nacional. “Quero voltar, como também foi informado pelo presidente diário, os problemas vitais de defesa de um país”, disse Pabowo.

 Presidente Prabowo Subánto liderou a primeira reunião do Conselho Nacional de Defesa (DPN) no Palácio de Bogor Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

De fato, disse Pabowo, a abertura da Constituição da República da Indonésia (UUD) em 1945 declarou que o primeiro objetivo nacional era proteger todos os povos da Indonésia e todo o sangue da Indonésia derramado.

“O primeiro princípio é o princípio da proteção, que significa o princípio da defesa”, afirmou.