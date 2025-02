Pabowo disse a transição de 7 e oitavo presidente presidencial na história do mundo

Sentul, vivo -Os presidentes gerais do Partido Gerindra, Pabowo Subánto, disseram que a transição de 7 e o oitavo presidente presidencial foi a transição mais fluida da história mundial.

“A transição do sétimo presidente para o oitavo presidente, acho que é a maior transição, uma das transições mais suaves da história mundial não é apenas a Indonésia”, disse Prabowo no 17º aniversário de Gerindra no Sentul, Bogor International Convention Center, Bogor, sobre Sábado, sábado, sábado, sábado, 15 de fevereiro de 2025.

Pabowo disse que muitos países desenvolvidos foram divididos. Ele disse isso, porque os United Elites. “Nossos irmãos veem todas as noites, todos os dias o estado rico está quebrado, por que explodiu? Porque os líderes explodiram”, acrescentou.

Pabowo citou a guerra do Sudão que durou anos, que levou milhões de vidas.

“Por exemplo, Sudão, Sudão, uma Guerra Civil, quantos anos têm milhões de pessoas que desaparecem casas, por quê? Porque o general geral do Segundo Geral, o comandante do Exército quer ser destacado pelo vice -comandante do exército, você é você Ambos os generais?

Para informações, hoje a festa de Gerindra realizou uma celebração do 17º aniversário.

Esta celebração de aniversário será seguida diretamente pelo presidente geral e pelo presidente do Conselho de Administração do Partido Gerindra, presidente Pabowo Subianto.

Além disso, outras figuras nacionais também estavam presentes nas fileiras dos ministros e funcionários do Gabinete Vermelho e Branco a todos os chefes de partidos políticos.