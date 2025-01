Pabowo e o primeiro -ministro indiano se abraçam e são chamados "Irmão"

Jacarta – Presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, e o primeiro -ministro indiano, Narendra Modi, trocando gestos calorosos e amigáveis ​​várias vezes, de abraços a ligações. “irmão”.

Isso aconteceu durante a visita do Chefe de Estado à Índia, que durou de quinta -feira até domingo, 26 de janeiro de 2025.

De acordo com informações oficiais recebidas na segunda -feira em Yakarta, Pabowo foi visto e modificado mostrando gestos amigáveis ​​em vários momentos.

 O presidente Prabowo Subianto (à esquerda) abraça o primeiro -ministro indiano Narendr.

O primeiro momento foi durante a cerimônia de boas -vindas do estado no Palácio Presidencial da Índia, Rashtrapati Bhavan, Nova Délhi, sábado. Naquela ocasião, Pabowo foi visto e Modi se abraçando fortemente e rindo alto.

O segundo momento foi durante uma reunião oficial com Modi na Hyderabad House no mesmo dia. O momento seguinte foi quando os dois se alinharam após a reunião.

Na quarta ocasião, Pabowo também participou de um jantar no mesmo dia com o presidente indiano Droupadi Murmu, que Modi também compareceu. Naquela época, Modi cumprimentou Pabowo como irmão.

“Então, irmão, como foi o seu dia?” Modi perguntou enquanto aperta a mão de Pabowo.

 Presidente Pabowo Subianto chega à Índia Foto: Escritório de imprensa do Secretariado Presidencial: Rachev

“Muito bem, obrigado.” O presidente respondeu sacudindo a mão de Modi.

Depois disso, um momento próximo também aconteceu entre os dois quando Pabowo compareceu ao desfile da comemoração do dia da República da Índia no caminho de Kartavya. Nesta agenda, Modi recebeu Pabowo com um abraço.

O sexto momento ocorreu quando os dois participaram do evento “Recepção em casa” em Rashtrapati Bhavan. Pabowo e Modi, sentados um ao lado do outro, pareciam participar felizes no evento.

Nesta agenda, sua amizade também ficou evidente quando Pabowo se despediu de Modi para deixar a Índia. Os dois se abraçaram e apertaram as mãos.

Pabowo completou sua agenda estadual na Índia no domingo. De Nova Délhi, Índia, o presidente continuou sua viagem a Kuala Lumpur, Malasia, na tarde de domingo, para fazer uma visita de estado na segunda -feira. (formiga)