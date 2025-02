Pabowo lança um sinal deseja reorganizar, oficiais da PKB: já no seu bolso

Yakarta, vivo – ISU Remodeling O gabinete do governo de Pabowo Subianto se destaca. Havia rumores de que Pabowo era Remodeling O ministro porque sua forte declaração tomaria medidas contra os subordinados de Dablek.

Relacionado a isso, o vice -presidente do Awakening National (PKB) Jazilul Fawaid, conhecido como Gus Jazil, acredita que Pabowo embolsou o nome do ministro que será espancado Remodeling. No entanto, eu não sabia o tempo se houve Remodeling.

“Eu realmente vejo que ele já está no bolso. Quando ele ficou, o momento pode estar lá Remodeling“Gus Jazil disse após o evento de discussão em Yakarta, quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Além disso, ele se referiu às palavras de Pabowo de que havia ministros que eram Dablek. Eu tinha certeza de que Pabowo queria fazer Remodeling.

“Se o presidente disse que há algo Dablek, tenho certeza que é”, disse ele.

 Waketum PKB, Jazilul Fawaid Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

Além disso, ele diz Remodeling É a prerrogativa do presidente. Portanto, respeite qualquer decisão de Pabowo.

“Essa é a autoridade de Pak Pabowo como presidente. Essa é sua prerrogativa, ele pode substituir seus ministros a qualquer momento”, disse o presidente da PKB Faction no DPR.

Anteriormente, após a época do evento Harlah Nu, Pabowo alertou que as fileiras de ministros e chefes de agências governamentais trabalharam corretamente. Ele afirmou que, se seus homens no gabinete vermelho e branco não funcionassem corretamente, seria eliminado.

“As pessoas exigem que o governo limpe e corrija, para trabalhar corretamente. Portanto, quero me livrar disso”, disse Pabowo em Yakarta, quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025.

Pabowo disse que não toleraria um funcionário lúdico do estado. Ele disse que se lembrava repetidamente nos primeiros 100 dias de governo.

“Eu dei o termo aviso muitas vezes. Agora, que é teimoso, que é Dablek, que não quer se juntar a essa grande corrente, com as demandas do povo, o governo está limpo, eu agirei!” Pabowo disse. (Formiga)