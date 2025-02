Pabowo lançou o retorno do presidente Erdogan após uma visita à Indonésia

Yakarta, vivo – O presidente da Indonésia, Pabowo Subánto, abordou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan à Força Aérea da Força Aérea de Halim Perdanakusuma, Yakarta, na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025, depois de concluir a série de visitas ao estado de Erdogan a Indonesia.

Pabowo e Erdogan chegaram quase por volta das 18:20 e foram recebidos pela Força de Segurança Presidencial (Paspamres) que eles respeitavam na forma de respeito pelas armas para libertar Erdogan e a parte da Indonésia.

O presidente Prabowo foi visto acompanhado pelo secretário do Gabinete, Teddy Indra Wijaya, ministro da Defesa Sjuffrie Sjamseedin, ministro de Relações Exteriores, Sugion e embaixador da Indonésia em Türkiye Achmad Rizal Purnama.

Erdogan e sua comitiva foram para o próximo destino com um avião estadual turco que decolou aos 18,51 Wib.

A visita estadual do presidente turco Recep Tayyip Erdogan à Indonésia está em andamento desde terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Sua chegada foi recebida pelo presidente indonésio, Pabowo Subianto, apesar de a chuva corar muito quando Erdogan chegou à base aérea da Força Aérea de Halim Perdanakusuma, Yakarta.

A atividade continuou na quarta -feira, com a visita do Presidente Erdogan e seus altos funcionários recebidos pelo Presidente Pabowo no Palácio Presidencial de Bogor, Java Ocidental.

A atividade começou com uma cerimônia de boas -vindas, seguida pela introdução de faixas de alto risco dos dois países, e continuou com o preenchimento de um livro de propriedade do Estado na sala.

Depois disso, o Presidente Prabowo e o Presidente Erdogan realizaram uma reunião de face a face.

A agenda continuou com uma reunião bilateral com a participação de cada alto funcionário dos dois países.

Além disso, a atividade na forma de assinatura dos documentos de cooperação acordada foi realizada por cada funcionário e testemunhada diretamente pelo presidente Pabowo e pelo presidente Erdogan. A série de eventos no Palácio Presidencial de Bogor fechou com um almoço com um almoço juntos.

Está planejado que o presidente Erdogan depois da Indonésia continue sua viagem a outro país, o Paquistão.