PABOWO: Mantemos a liberdade da imprensa, mas devemos estar cientes das notícias do engano

Yakarta, vivo – O presidente Pabowo Subianto disse, embora a Indonésia defenda a liberdade da imprensa, a vigilância ainda deve ser aumentada contra a propagação dos enganos do pseudônimo de engano.

“Embora mantemos a liberdade da imprensa, devemos estar cientes da disseminação de notícias incorretas, notícias de engano, espalhar ódio, espalhar a desconfiança dos concidadãos”, disse ele, no domingo, 9 de fevereiro de 2025.

 Presidente Pabowo Subianto

Segundo Pabowo, esta é uma tentativa de quebrar. Portanto, as pessoas sempre devem estar cientes da disseminação de tais notícias.

“Devemos sempre estar cientes desses esforços de reprodução de que as versões indonésias dos irmãos devem sempre ser uma imprensa dinâmica responsável pela imprensa que também entenda os interesses da nação e o estado indonésio sempre será leal aos ideais dos ideais de Os fundadores da nação indonésia “, disse ele.

Além disso, o ex -ministro da Defesa acrescentou, a imprensa no país deve ser uma imprensa de acordo com os ensinamentos de Pancasila. Eles também devem ajudar o desenvolvimento da nação em suas respectivas formas.

“A imprensa indonésia deve se tornar a imprensa de Pancasila, a imprensa envolvida no desenvolvimento de uma nação compatível com o estado unitário da República da Indonésia. Obrigado”, disse ele.

Ele relatou anteriormente que o presidente Pabowo Subianto deseja um feliz Dia Nacional da Imprensa (HPN) 2025. Ele disse que a imprensa é um pilar importante na vida da democracia no país.

“Durante essas 8 décadas, a imprensa indonésia tornou -se um pilar importante na vida democrática, expressando a verdade e fornecendo informações precisas ao povo da Indonésia”, disse ele, no domingo, 9 de fevereiro de 2025.

O ex -ministro da Defesa apreciou o trabalho árduo dos jornalistas do país para continuar servindo com alta dedicação, apesar de os desafios enfrentados serem cada vez mais complexos.

“Eu também entendo que o mundo da imprensa atualmente enfrenta várias dinâmicas de dentro e fora do país, irmãos e irmãs”, disse ele.