Sentul, vivo – O presidente Prabowo Subianto disse que o governo lançou imediatamente a Agência de Investimentos do Dia de Anagata Nusantara ou entre 24 de fevereiro de 2025.

“Eu nomeei e entre o poder de Anagata Nusantara. Isso significa que a força ou energia do futuro da Indonésia”, disse Pabowo em seu discurso no 17º aniversário do Partido Gerindra em Sentul, Bogor, no sábado de fevereiro de 1525.

Pabowo enfatizou e entre os fundos de riqueza do Estado deve ser mantido e monitoramento juntos. Portanto, ele pediu ao presidente anterior para ingressar e entrar.

“Perguntei ao presidente antes de ter o prazer de ingressar neste fundo”, disse Prabowo

“Eu também acredito que, se necessário, liderança da NU, líderes de Muhammadiyah, a liderança pode ser KWI, e alguns outros também ajudam a supervisionar”, acrescentou ele

Ele explicou que e entre o gerenciamento dos ativos da riqueza do estado de mais de US $ 900 bilhões ou cerca de 14.568 bilhões de RP (assumindo taxas de câmbio em dólares em dólares de RP. 16.187).

“Isso é dinheiro público, dinheiro e netos de nossos filhos, o valor é quase 900 bilhões, ativo sob administração”, disse ele

Anteriormente, o presidente Prabowo enviou seu discurso no cume dos governos mundiais 2025, disse ele e entre recursos naturais e ativos estaduais em projetos sustentáveis ​​e teve um alto impacto em vários setores, como energia renovável, fabricação sofisticada, indústria posterior, produção de alimentos , produção de alimentos. e outros

Enquanto para financiamento inicial e entre projetados para atingir 20 bilhões de dólares, trabalhando em 15 a 20 projetos no valor de bilhões de dólares, o que criará um valor agregado significativo para o país.

Pabowo disse que o projeto estratégico que teve um alto impacto na economia contribuiria para a conquista do objetivo de crescimento econômico da Indonésia de oito por cento nos próximos cinco anos.