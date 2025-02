Sentul, vivo -Presidente geral do Gerindra Prabowo Subanty Unirecos Univento Univeno, que teve a oportunidade de ter uma discussão com o 7º Presidente Joko Widodo (Jokowi) antes de ser nomeado oficialmente o oitavo presidente da Indonésia em outubro passado.

Pabowo revelou que Jokowi o ajudou desde que foi inaugurado.

“Pak Jokowi ajudou, mesmo antes de ser designado, ele ajudou a facilitar nossas atividades”, disse Pabowo no 17º aniversário do Partido Gerindra, no SICC, Bogor, no sábado de fevereiro de 1525.

Antes de ser inaugurado em 20 de outubro, foi dito que Jokowi o chamou muitas vezes para discutir a transição do governo e certos cargos.

“A Agência Nacional de Nutrição pode ser tão rápida além da suspeita de pessoas. Mas quem formou a Agência Nacional de Nutrição? Quem assinou? Antes de 20 de outubro, o Sr. Jokowi era o Sr. Jokowi”, disse ele.

A Agência Nacional de Nutrição é uma nova instituição que se concentra em cuidar de Pabowo comer de graça (MBG). Por ter sido formado, foi declarado que a equipe de transição de Pabowo para MBG começou a trabalhar antes de outubro. “Ele é a maneira como trabalhamos em outubro”, disse o presidente da República da Indonésia.

Pabowo disse que em janeiro de 2025 o governo havia realizado um teste de alimentação nutricional gratuito em várias áreas.

Ele mencionou que até agora havia 770 mil crianças se sentindo MBG. Pabowo ressalta que, no final de fevereiro, as crianças que podem aproveitar o almoço podem chegar a um milhão.

Para informações, hoje a festa de Gerindra realizou uma celebração do 17º aniversário.

Esta celebração de aniversário será seguida diretamente pelo presidente geral e pelo presidente do Conselho de Administração do Partido Gerindra, presidente Pabowo Subianto. Além disso, outras figuras nacionais também estavam presentes nas fileiras dos ministros e funcionários do Gabinete Vermelho e Branco a todos os chefes de partidos políticos.