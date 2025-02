Pabowo substituiu Sainck, especialista: está correto, caso contrário, a visão do presidente será inibida

Yakarta, vivo – O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, substituiu o ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia ou Ministro da Educação Satryo Soemanntri Brodjonegoro. O movimento de Pabowo foi considerado porque Satryo estava errado em entender a política do chefe de estado.

Os especialistas políticos e o diretor executivo da revisão política da Indonésia (DPI) Iwan Setiawan avaliaram as medidas de eliminação, como a resposta de Pabowo às autoridades erradas com a política de eficiência do presidente.

Segundo ele, a substituição de Satryo também foi uma alegação de que as políticas de eficiência não afetaram o setor educacional. Ele disse que porque o comunicado de Satryo em uma reunião de trabalho com a Comissão X da Câmara dos Deputados X resultou em controvérsia porque ele disse que a eficiência orçamentária teria um impacto no dinheiro único de Kulih (UKT).

A declaração de Satryo deu origem a controvérsias na comunidade, incluindo estudantes.

“Na minha opinião, Pabowo deve ficar com raiva porque a mensagem de eficiência deve ser entregue por seus ministros, como fundos relacionados a viagens oficiais, ATK, FGD, etc., e não relacionados a taxas de registro ou gastos com funcionários” Iwan disse, Iwan disse, quarta -feira à noite, 19 de fevereiro de 2025.

 Ex -Saints Satryo Brodjonegoro Ministro

Além disso, ele mencionou outros fatores que fizeram de Pabowo mudar de satryo porque estava relacionado ao protesto do Ministério da Educação e Funcionários Cooperativos em janeiro de 2025. Satryo foi protestado por seu ministério por supostas atitudes arrogantes ao disparar como e maldições.

“O ministro de Saink também ficou barulhento e empolgado depois de ser demonstrado por seus funcionários, porque ele considerou arbitrário atirar e amaldiçoar seus subordinados. Então, na minha opinião, ministros como esse são realmente dignos de serem substituídos”, disse Iwan.

Ele também acrescentou que a reorganização do gabinete era a prerrogativa de Pabowo como presidente. Ele acredita que Pabowo realizou o monitoramento e a avaliação de seus ministros para emergir a decisão pela reorganização do Satryo.

Segundo ele, Satryo também foi incluído na categoria de ministros que tiveram que ser imediatamenteRemodeling. “Acho que esta etapa do Sr. Pabowo está certa. Caso contrário, impedirá o desempenho e a visão do presidente”, disse Iwan.

Pabowo instalou anteriormente Brian Yuliarto como Ministro da Educação do Palácio Presidencial de Yakarta na quarta -feira. Brian substituiu Satryo Soemanntri, que ficou empolgado com a demonstração de Asn Kimendikti Sainck.